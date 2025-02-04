Канцлер ФРГ Олаф Шольц раскритиковал президента США Дональда Трампа за желание получить редкоземельные металлы Украины.

Об этом пишет Reuters.

"Эти ресурсы страны нам следовало бы использовать для финансирования всего того, что понадобится после войны", - приводит заявление Шольца агентство.

По словам канцлера Германии, "было бы очень эгоистично и эгоцентрично" использовать полученные деньги сейчас для финансирования поддержки обороны Украины.

Шольц добавил, что в будущем Украине понадобится сильная армия, а также финансирование восстановления страны.

"Это большие задачи, если учесть огромные разрушения, которые происходят в Украине. И именно поэтому я думаю, что было бы лучше, если бы ресурсы Украины были использованы для хорошего будущего", - добавил канцлер Германии на неформальном саммите европейских стран, который начался вчера.

Напомним, вчера Трамп говорил, что Украина готова предоставить США гарантии на свои редкоземельные металлы.

По словам главы Белого дома, он хочет, чтобы Киев "компенсировал" Вашингтону "почти 300 млрд долларов" оказанной поддержки.

"Мы хотим заключить сделку с Украиной, в рамках которой они будут обеспечивать то, что мы им даем, своими редкоземельными металлами и другими вещами", - сказал президент США.

Как мы писали, идеи заинтересовать новоизбранного президента Дональда Трампа украинскими месторождениями лития активно обсуждались украинскими властями после победы республиканца на выборах в США, что нашло отражение и в "плане победы" президента Владимира Зеленского.

Ранее западные издания сообщали, что Зеленский отложил до инаугурации Трампа подписание с США важного соглашения о сотрудничестве в области добычи и переработки полезных ископаемых.