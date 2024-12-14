Президент Украины Владимир Зеленский отложил до инаугурации Дональда Трампа подписание с США важного соглашения о сотрудничестве в области добычи и переработки полезных ископаемых.

Об этом пишет газета The New York Times в своей статье о том, как украинские власти пытаются найти общий язык с избранным президентом США.

Издание пишет, что украинские чиновники пытаются завлечь Трампа, зная его деловой подход, и говорят ему, что Украина богата природными ресурсами.

"Украина располагает месторождениями 20 важнейших минералов, таких как кобальт и графит, запасы которых оцениваются в 11,5 триллиона долларов. В стране сосредоточена треть доказанных запасов лития в Европе - ключевого материала для аккумуляторных батарей, который может представлять интерес для бизнеса электромобилей Илона Маска, союзника Трампа. Киев планировал подписать важнейшее соглашение о сотрудничестве в области добычи и переработки полезных ископаемых с администрацией Байдена. Но затем дважды отложил подписание - сигнал, что Киев, возможно, ждет вступления в должность Трампа, чтобы представить сделку как победу его администрации", - говорится в статье.

При этом издание отмечает, что в Украине многие возлагают на Трампа надежды, что он сможет выполнить свое обещание и быстро закончить войну.

Недавний опрос, проведенный Центром "Новая Европа", показал, что 44% украинцев доверяют Трампу, что выше, чем в любой другой европейской стране, включая дружественную Трампу Венгрию.

"В кофейне Trump White coffee bar - одном из как минимум двух киевских кафе, названных в честь Трампа, - посетители говорили, что хотят, чтобы он выполнил свое предвыборное обещание. "Я надеюсь, что Трамп сделает то, что обещал, - чтобы в Украине наступил мир, - говорит 25-летняя Юлия, агент по недвижимости. - Это главное желание украинцев. У меня есть друзья, которые погибли, и друзья, которые все еще воюют. Мой парень воюет. Я хочу, чтобы все они вернулись домой", - говорится в репортаже издания.

Ранее американский сенатор Линдси Грэм заявил, что Украина и США могут заключить "хорошее соглашение" о полезных ископаемых. Именно поэтому Штаты, по мнению Грэма, должны помочь Украине в конфликте с Россией.

Подробнее о раскладах по войне и миру в Украине мы писали в отдельном материале.