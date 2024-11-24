Украина и США могут заключить "хорошее соглашение" о полезных ископаемых. Об этом заявил американский сенатор-республиканец Линдси Грэм на канале Fox News.

Он отметил, что Украина – самая богатая страна в Европе на редкие минералы, которых, по его оценкам, у нее на 2-7 трлн долларов.

Именно поэтому США, по мнению Грэма, должны помочь Украине в конфликте с Россией.

"Украина готова заключить соглашение с нами, не с Россией, поэтому это в наших интересах - обеспечить, чтобы Россия не обосновалась там. Украина – это реально "житница" мира. 50% продовольствия в Африку поступает с Украины. Мы можем зарабатывать и иметь экономические отношения с Украиной, которые для нас будут очень полезны. Так что Дональд Трамп хочет соглашение, чтобы вернуть наши деньги, чтобы мы обогатились редкими полезными ископаемыми. Хорошее соглашение для Украины и для нас", - заявил сенатор.

Напомним, Грэм уже поднимал тему полезных ископаемых Украины - правда, тогда он говорил о 10-13 триллионах долларов, а не о 2-7.

После чего предложение их освоить появилось в плане победы президента Владимира Зеленского (СМИ писали, что это пункт на Банковой готовили на случай избрания Трампа).