Американский сенатор-республиканец Линдси Грэм призывает США ввести санкции против союзников по НАТО, которые согласятся исполнить ордер МУС на арест главы правительства Израиля Биньямина Нетаньяху.

Заявление прозвучало в эфире американского телевидения.

"Любой союзник, Канада, Британия, Германия, Франция. Если вы попытаетесь помочь МУС, мы введем против вас санкции", - сказал Грэм.

На вопрос какое должно быть наказание для Канады, которая уже сказала, что арестует по ордеру Нетаньяху, Грэм ответил: "мы должны разрушить их экономику".

Отметим, что страны НАТО раскололись по вопросу как реагировать на ордер МУС в отношении израильского премьера.

Если Британия и Канада заявили, что ордер исполнят и арестуют Нетаньяху, то Германия сказала, что делать этого не будет.

Вашингтон же осудил решение МУС по Нетаньяху. Впрочем, США юрисдикцию Международного уголовного суда в любом случае не признают, а потому у них нет обязательств по исполнению ордеров суда на арест.

Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что признающие юрисдикцию МУС страны обязаны арестовать Нетаньяху.

Напомним, еще весной в США пообещали санкции против МУС в случае выдачи ордера на арест Нетаньяху.