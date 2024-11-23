"Разрушение международного правопорядка". Так газета Financial Times в своей редакционной колонке оценила ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и экс-министра обороны Йоава Галланта, выданные Международным уголовным судом (МУС).

Издание отмечает, что Белый дом приветствовал аналогичный ордер, выписанный на Путина, но "принципиально отверг" документ на арест Нетаньяху.

"Многим - особенно за пределами западных демократий - это покажется двойными стандартами со стороны Вашингтона, и еще больше подорвет международный правовой порядок", - пишет FT.

Издание опасается, что многие лидеры развивающихся стран сочтут это "как признак лицемерия и готовности выбирать, как применять международное право".

Также ордера на Нетаньяху и Галланта "могут вбить клин между США, которые их осудили, и некоторыми европейскими странами, которые говорят, что суд следует уважать".

При новом президенте США Дональде Трампе, который уже вводил санкции против МУС, этот раскол "рискует усугубиться", а союзники республиканца могут тоже ввести санкции против суда.

Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что признающие юрисдикцию международного уголовного суда страны обязаны арестовать Нетаньяху.