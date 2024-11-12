Министр иностранных дел России Сергей Лавров заменит главу Кремля Владимира Путина на саммите стран G20 в Бразилии.

Об этом сообщает французская газета Le Monde.

Глава МИД РФ возглавит российскую делегацию на саммите G20, который состоится 18-19 ноября в Рио-де-Жанейро. Издание пишет, что Путин отказался ехать на мероприятие из-за ордера на арест от Международного уголовного суда. Бразильские власти не предоставили четких гарантий, что президента РФ не задержат на основании ордера МУС.

Российское дипломатическое ведомство заявило, что поездка отменена, "чтобы не сорвать работу саммита G20".

Напомним, еще в середине октября Владимир Путин заявил, что не поедет на саммит G20 в Бразилии.

Ранее Украина призывала Бразилию арестовать Путина, если он посетит саммит G20.

Как сообщалось, 17 марта 2023 года Международный уголовный суд в Гааге выдал международный ордер на арест Владимира Путина.

Также главный прокурор МУС Карим Хан заявил, что ордер на арест президента РФ Владимира Путина выдан пожизненно.

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