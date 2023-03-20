ордер на арест Путина выдан пожизненно

Главный прокурор Международного уголовного суда в Гааге Карим Хан заявил, что ордер на арест президента РФ Владимира Путина выдан пожизненно.

Об этом он сообщил в интервью BBC Radio 4.

"Он останется предполагаемым преступником до тех пор, пока не предстанет перед судом или не будет передан суду и не будет оправдан. Это кажется крайне маловероятным, поэтому он останется предполагаемым преступником до конца своей жизни", - заявил Карим Хан.

Напомним, 17 марта Международный уголовный суд в Гааге выдал международные ордера на арест президента России Владимира Путина, а также уполномоченного по правам ребенка в РФ Марии Львовой-Беловой. По данным суда, Путин "предположительно несет ответственность за военное преступление незаконной депортации населения (детей) и незаконного перемещения населения (детей) с оккупированных территорий Украины на территорию Российской Федерации".

О последствиях решения суда по Путину мы подробно рассказывали в отдельном материале.

Ранее мы писали, что следственный комитет РФ открыл дела против руководства Международного уголовного суда (МУС), выдавшего ордер на арест президента России Владимир Путина. Производство начато против прокурора МУС Карима Ахмад Хана и судей Томоко Аканэ, Розарио Сальваторе Айталы, Серхио Херардо Угальде Годинеса.