Следственный комитет РФ открыл дела против руководства Международного уголовного суда (МУС), выдавшего ордер на арест президента России Владимир Путина.

Об этом сообщает на сайте Следкома России.

Производство начато против прокурора МУС Карима Ахмад Хана и судей Томоко Аканэ, Розарио Сальваторе Айталы, Серхио Херардо Угальде Годинеса.

Уточняется, что Хан направил ходатайство для получения ордера на арест Путина, а указанные судьи его удовлетворили.

Прокурора они обвиняют в "привлечении заведомо невиновного к уголовной ответственности и приготовлению к нападению на представителя иностранного государства, пользующегося международной защитой, с целью осложнения международных отношений".

Судей обвиняют в "заведомо незаконном заключении под стражу".

Напомним, на минувшей неделе Международный уголовный суд в Гааге выдал международные ордера на арест президента России Владимира Путина, а также уполномоченного по правам ребенка в РФ Марии Львовой-Беловой.

О последствиях решения суда по Путину мы подробно рассказывали в отдельном материале.

Между тем, сегодня сообщалось, что прокурор МУС на конференции в Британии попросит денег на суд над Путиным.