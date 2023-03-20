Прокурор Международного уголовного суда Карим Хан будет ходатайствовать о выделении дополнительных денег для расследования военных преступлений РФ в Украине, в том числе и потенциальное судебное преследование российского президента Владимира Путина за похищение детей.

Об этом пишет The Guardian.

Целью конференции в Лондоне, которая была организована вместе с Британией и правительством Нидерландов, является сбор денег для финансирования работы МУС по расследованию военных преступлений РФ. При этом бюджет МУС не увеличился, хотя в Украине работает 40 следователей.

По данным The Guardian, выданный британским судьей Ханом ордер на арест Путина может также ослабить растущие требования о создании специального трибунала для рассмотрения более широкого преступления агрессии со стороны РФ.

Хан всегда настаивал на том, что МУС обладает необходимыми полномочиями для преследования роли российского руководства в войне. Однако критики говорят, что пробел в полномочиях остается и что специальный трибунал был бы более эффективным инструментом, поскольку ему не нужно было бы доказывать причинно-следственную связь между отдельными военными преступлениями и российским руководством.

В конференции, организованной заместителем премьер-министра Великобритании Домиником Раабом и министром юстиции и безопасности Нидерландов Диланом Ешилгоз-Зегериусом, принимают участие представители более 40 стран. Великобритания предоставляет дополнительные 395 тысяч фунтов стерлингов для финансирования работы МУС.

Напомним, Международный уголовный суд в Гааге выдал международные ордера на арест президента России Владимира Путина, а также уполномоченного по правам ребенка в РФ Марии Львовой-Беловой.

Также мы разбирались, на что повлияет решение Международного суда об аресте Путина.