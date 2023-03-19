Жители Мариуполя во время визита президента России Владимира Путина жаловались ему на задержки зарплат и проблемы с оформлением российского гражданства.

Об этом сообщил в воскресенье, 19 марта, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, пишут российские медиа.

"Во время общения с президентом жители Мариуполя ставили вопросы, связанные с задержкой выплат зарплат, оформления российского гражданства и оформления российских паспортов. Президент даст поручения разобраться с ситуацией", - сказал Песков.

Напомним, сегодня президент России Владимир Путин совершил поездку в Мариуполь. По словам пресс-службы Кремля, он "осмотрел ряд объектов города, а также пообщался с местными жителями. Вице-премьер Марат Хуснуллин подробно доложил президенту о ходе строительных и восстановительных работ в городе и окрестностях".

Отметим, что нынешняя поездка в Мариуполь - это первое посещение Путиным территорий, захваченных Россией после 24 февраля 2022 года.

Ранее "Страна" подробно рассказывала о целях и смысле поездки Путина в Мариуполь.

Также мы писали о том, что происходит сейчас в Мариуполе и почему туда переезжают жить из Донецка.