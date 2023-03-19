О поездке Путина в Мариуполь.

1. Что делал Путин в Мариуполе?

Судя по видео, которое публикуют российские издания, Путин прилетел в Мариуполь на вертолёте вечером в субботу. Перемещался по городу он за рулем седана Тойота. При этом, стоял на светофорах, включал поворотники, но ехал, как заметили журналисты по спидометру, довольно медленно.

В Мариуполе Путин посетил:

новостройки,

филармонию,

яхт-клуб,

монумент освободителям Донбасса от нацистов,

аэродром, куда прилетел и откуда улетел на вертолете.

2. Зачем Путин приехал в Мариуполь?

Это первый визит Путина на захваченные после 24 февраля территории. Характерно, что Путин его совершил на следующий день после того, как Международный суд выдал ордер на его арест. Не исключено, что одна из целей поездки - показать, что президент РФ себя чувствует уверенно и не боится появляться на захваченных территориях даже в том городе, по которому не так давно наносили удары ВСУ.

Кроме того, этот визит ещё раз подчёркивает ту роль, которую Мариуполю определили российские власти - быть "витриной восстановления" аннексированных территорий. Как уже писала "Страна", на стройки в Мариуполе Россия направила большие ресурсы.

И ещё один возможный смысл визита связан с информацией о подготовке Украиной крупного наступления на южном направлении с целью выйти к Азовскому морю и передать сухопутный коридор в Крым. Путин, приехав в Мариуполь, как бы показывает, что это направление Россия намерена оборонять всеми силами.

3. Реакция Украины

"Преступника всегда тянет на место преступления. Пока страны цивилизованного мира заявляют об аресте "режиссера войны" (Путина В. В.) в случае пересечения границы, организатор убийств тысяч мариупольских семей приехал любоваться развалинами города и братскими могилами. Цинизм и отсутствие раскаяния", - написал советник главы ОП Михаил Подоляк.