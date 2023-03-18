Путин приехал в Крым на годовщину аннексии. Видео
Сегодня, на девятую годовщину аннексии Крыма, президент РФ Владимир Путин прибыл на полуостров.
Соответствующее видео публикуют местные телеграм-каналы.
Сообщается, что Путин уже посетил открытие школы искусств и центра "Корсунь" в Севастополе.
Ранее мы давали подробную реконструкцию событий в Крыму, которые привели к аннексии полуострова Россией.
Между тем война в Украине продолжается уже 388-й день. Мы следим за новостями 18 марта в своем онлайне.
Ранее мы подводили итоги 387-го дня войны. Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест Владимира Путина по обвинению в военных преступлениях в Украине. Си Цзиньпин летит в Москву. Российские войска продвинулись к Северному водохранилищу и захватили Зализянское к северо-западу от Бахмута. А правительство Словакии одобрило передачу 13 истребителей МиГ-29 Украине.
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