Россия объявила об аннексии четырех украинских областей 30 сентября. То есть, сейчас РФ считает захваченные регионы частью своей территории.

"Страна" решила узнать, что там сейчас происходит в "гражданской" сфере и что на практике меняется для их жителей после аннексии.

Рассмотрим это на примере "ДНР".

Паспортизация

С октября 2022 года, согласно российскому законодательству, жители всех четырех аннексированных регионов признаны гражданами Российской Федерации. В том числе жители тех районов, которые остаются под контролем Украины - например, Славянска, Краматорска, Авдеевки, Запорожья и Херсона.

От гражданства РФ можно отказаться, написав соответствующее заявление. Или же подтвердить его, обратившись за российским паспортом. Его можно оформить как на захваченных территориях, так в любом городе России.

Основаниями для получения паспорта РФ могут быть: "паспорт ДНР/ЛНР" или паспорт Украины с пропиской, которая подтверждает проживание на этих территориях. Он может быть просроченным, рваным, обгоревшим (главное, чтобы были видны данные).

Если внутреннего паспорта нет, можно предоставить заграничный паспорт или свидетельство о рождении, подтверждающие рождение в одном из аннексированных регионов.

Паспорт должны выдать через 10 дней после подачи заявления.

Параллельно этому Госдума РФ приняла в первом чтении законопроект, которым вводятся особые требования для украинцев, получивших российское гражданство. В документе говорится, что "бывшим" украинцам предписывается воздерживаться от действий, направленных на реализацию прав гражданина Украины.

В том числе - "от получения и использования паспорта гражданина Украины и иных документов, удостоверяющих гражданство Украины или содержащих указание на гражданство Украины, за исключением случаев, когда указанные действия совершаются в целях прекращения гражданства Украины, а также в иных, при необходимости, предусмотренных президентом РФ случаях", - говорится в проекте закона.

Если МВД РФ выявляет такой факт, то паспорт России смогут отобрать следующим способом.

"Составляется заключение, сведения о котором направляются в органы ФСБ и гражданину, в отношении которого оно вынесено. При этом со дня вынесения указанного заключения заявление этого гражданина о нежелании состоять в гражданстве Украины считается недействительным, а сам гражданин – имеющим гражданство Украины", - говорится в документе.

Паспорт России выдается украинцам на основании в том числе заявления о нежелании состоять в гражданстве Украины (при этом не требуется, чтобы украинец из своего гражданства официально вышел). И, если это заявление аннулируется, то за ним отменяется и российской гражданство.

Важно, что происходит это без решения суда, а только постановлением МВД. При этом обжаловать это постановление в суде, сообщают российские СМИ, возможно.

Отметим, что ранее многие жители Крыма и "ЛДНР", получив российское гражданство, оставляли у себя паспорта Украины, а некоторые еще дополнительно получали и биометрический загранпаспорт, чтоб ездить без виз в ЕС.

Какие еще российские документы выдают в "ДНР"

Наиболее активно в "ДНР сейчас раздают российские автомобильные номера и водительские удостоверения.

"Донецкой народной республике" присвоен код — 80. Таким образом, если в конце автономера указано 80 или 180, значит, машина из "ДНР" (см. фото). Для такого транспорта сохраняется бесплатный проезд по трассам России.

Российские права без экзамена и медицинского освидетельствования местные водители смогут получить до 1 января 2026 года. Ездить без ОСАГО разрешено до 1 января 2024 года.

Водительские удостоверения, выданные при СССР, людям оставляют. Украинские или "днровские" — изымают.

Еще одна большая очередь в Донецке — за СНИЛС (страховой номер индивидуального лицевого счета) — второй по значимости российский документ после паспорта, на основании которого оформляются в том числе социальные выплаты, назначается заработная плата и пенсия.

Трудовые книжки, кадастровые паспорта и другие документы пока остаются украинскими или "днровскими". Старт замены ожидается в 2023 году.

Российские выплаты

Получив российские паспорт и СНИЛС, жители "ДНР" могут оформлять российские социальные выплаты и пособия, начиная с детских и заканчивая субсидиями.

Сейчас расклад с выплатами в "республике" такой.

1. Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в "ДНР" с 1 января поднялся с 10 245 рублей до 16 242 рубля (8028 гривен). Аналогичная сумма и в соседней Ростовской области, то есть этот показатель уже привязан к российскому.

2. Минимальная пенсия в "ДНР" с июля 2022 года – 10 000 рублей (4976 гривен). Средняя пенсия в "ДНР" в 2022 году - 14 243 рубля (7087 гривен).

С 1 марта пенсии на аннексированных территориях должны выплачиваться на уровне российских. Законопроект об этом приняла Госдума 14 февраля. В "ДНР" они должны стать такими же как в соседней Ростовской области.

Минимальная пенсия в Ростовской области в 2023 году составляет 10 760 рублей (5354 гривны). Средняя пенсия в Ростовской области по итогам 2022 года была 16 779 рублей (8350 гривен).



При этом на аннексированных территориях будет увеличен возраст выхода на пенсию - в России он выше, чем был в "ЛДНР" и в Украине.

В России мужчины выходят на пенсию в 65 лет, а женщины в 60. В Украине возраст выхода на пенсию составляет 60 лет при достижении 30-летнего трудового стажа, 63 года при стаже от 20 до 30 лет, 65 лет при стаже 15–20 лет. В "ДНР" и "ЛНР" пенсионный возраст был установлен на уровне 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин.

Теперь его будут повышать ежегодно поэтапно и достигнет российских значений он в 2032 году.

К слову, по данным "Страны", пенсионеры из Донецка, которые ранее оформили себе украинские пенсии, зарегистрировавшись как переселенцы на подконтрольной территории, продолжают их получать на карточки. В частности, было поступление за январь. Ранее власти Украины заявляли, что будут их выплачивать на карты всех жителей захваченных территорий без подтверждения статуса ВПО.

Что касается бюджетников "ДНР", то пока неизвестно когда их переведут на российские зарплаты. По неподтвержденным слухам, их начнут платить с апреля. По другой информации, процесс перехода может вообще растянутся до 2024 года. Но официально никто точных сроков пока не называл.

Но есть одна категория, которым сразу повысили зарплаты до российских размеров - это военные.

Согласно распоряжению Путина, минимальный оклад воюющих в Украине — как мобилизованных, так и контрактников — не ниже 190 тысяч рублей (93 900 гривен). В "ДНР" же до "вступления" в РФ минимальная зарплата была у военных была от 100 тысяч рублей (49 400 гривен). После аннексии подняли, получается, почти вдвое. У командиров отделения — от 220 тысяч (108 700 гривен).

Что касается других выплат, то можно получить "материнский капитал". В сертификате на первого ребенка с 1 февраля 2023 года будет 589,6 и 779 тысяч рублей на первого и второго детей соответственно (291 400 и 385 000 гривен).

Дончанки, родившие ранее, могут претендовать на маткапитал на тех условиях, которые были на момент появления ребенка на свет. Например, как рассказала нам женщина, родившая второго ребенка в 2009 году, сумма выплаты для нее составила 524 тысячи рублей (259 000 гривен).

Переход на российскую медицину — ОМС

С января 2023 года в "ДНР" начали переход на российскую систему обязательного медицинского страхования (ОМС). Этот полис должны иметь все граждане с рождения. Он подразумевает бесплатное медицинское обслуживание по скорой, анализы и лечение по назначению врача, операции по жизненным показаниям (кроме косметических и коррекции зрения), жизненно важные лекарства, процедуру ЭКО.

Однако пока система ОМС в "ДНР" не заработала. Точной информации, когда это случится, нет. По одним данным, это произойдет с 1 января 2024 года. По другим - в течение этого года.

Также, как нам рассказали врачи донецких больниц, им уже пришло предписание готовить переход на российские стандарты медицинских услуг. Хотя также не совсем понятно как это быстро должно быть сделано и сколько на это понадобится средств.

В Донецке, также как и на других аннексированных территориях, наблюдается хронический дефицит медперсонала. Частично он покрывается за счет российских медиков. Особенно в больницах, где лечат раненных российских военных.

Образование: российские дипломы и наплыв в сельские школы

В 2023 году и ОГЭ (экзамен для 9-классников), и ЕГЭ (для 11-классников, аналог украинского ВНО) будут сдаваться в "ДНР". Впервые выпускники получат документы об образовании российского образца. Это же касается дипломов о высшем образовании.

В крупнейших городах "ДНР" — Донецке, Горловке и Макеевки — из-за постоянных обстрелов школьники обучаются на дистанционке. Многих родителей не устраивает такое качество образования, поэтому они ищут очные занятия.

Возможность посещать занятия офлайн есть — школы в привычном режиме работают, начиная с ближайшего пригорода и далее на восток к границе с РФ.

В итоге случилась парадоксальная ситуация. Горожане — дончане и макеевчане, у которых есть возможность, отправляют на маршрутке или возят детей в сельские школы.

Школы в селах заполнены под завязку — с 1 сентября 2022 года классы расширились в два-три раза.

Пересечение границы с Россией

Одно из наиболее крупных изменений, которое произошли для жителей "ДНР" после объявленной аннексии - открытие границы с Россией. С октября 2022 года отменен пограничный контроль, хотя пункты пропуска сохранились (там досматривают машины и грузы). В результате очереди как были, так и есть. И, похоже, что планов по полному снятию кордона нет. Такой вывод можно сделать исходя из того, что сейчас проходят работы по расширению КПВВ.

Но для людей главное в другом - ограничения на выезд мужчин до 55 лет сняли (они действовали с 18 февраля 2022 года). Их теперь свободно выпускают в Ростовскую область. Мобилизационные мероприятия, как заявил осенью "глава ДНР" Денис Пушилин, будут осуществляться по всероссийским законам (а в РФ новый волны мобилизации пока нет). При этом были отправлены на "дембель" ранее мобилизованные в "ДНР" студенты (по российским законам они в армию не призываются).

И в последние месяцы наблюдается новая волна мощная волна миграции из "ДНР" — семьи, которые ранее не хотели уезжать без мужей и отцов, теперь массово выезжают в Россию.

Часть затем едет дальше в Европу, где, по украинским паспортам, получает статус временной защиты (в РФ границы для выезда мужчин призывного возраста не закрыты). Но многие остаются в России. Тем более, что из-за мобилизации и бегства от нее на рынке труда в РФ во многих сферах ощущается дефицит рабочей силы и найти работу не так уж и трудно. Особенно мужчинам.

Правда, если будет новая волна мобилизации есть вероятность под нее попасть (есть примеры, когда дончане, еще раньше уехавшие из Донбасса в РФ, осенью были призваны в российскую армию).

Но пока новую волну не объявляют.

Цены на продукты и недвижимость

Цены в Донецке - отдельная тема.

Разница цен здесь на продукты, по сравнению с Ростовской областью, отличается настолько сильно, что измеряется не в процентах, а кратно.

Например, колбасы в "ДНР" стоит в полтора раза больше, чем в Ростове. Самое дешевое молоко в Донецке объемом 900 грамм продают за 60 рублей (30 гривен), в Ростове цена за такое же — 32 рубля (16 гривен). Сливочное масло 180 грамм: 150 рублей против 60 рублей (74 против 30 гривен). Кило куриного филе: 300 рублей (150 гривен) против 180-220 рублей (89-109 гривен).

Объяснение этому даются разные. Одни говорят о сложности в логистике, другие о коррупции и монополизации каналов поставок продукции.

В народе также популярна версия, что цены такие высокие из-за больших зарплат военных.

"В Донецке почти в каждой семье кто-то на фронте, поэтому деньги есть питаться по таким ценам. Что делать тем, у кого военных выплат нет — сложно сказать", — рассказала нам дончанка Анастасия, у которой мобилизованы муж и отец.

По ее словам, цены на еду растут "постоянно" и, если сравнивать с осенью 2022 года, выросли "процентов на двадцать".

После возмущений и скандалов "власти ДНР" решили директивно ввести так называемые "социальные цены" на ряд товаров (на фото ниже). Эти ценники соответствуют примерно российским.

Начиная с весны, но наиболее активно летом и осенью, в "ДНР" начали выплачивать "президентские" за ранение и смерть военного в ходе боевых действий — 3 и 5 млн рублей соответственно (1 482 930 и 2 471 550 гривен). Их многие тратят на приобретение квартир и автомобилей.

В связи с этим, рынок недвижимости в "ДНР" сейчас, как бы это странно ни звучало, оживился.

Хотя, все зависит от района. Например, дом на юго-восточной окраине Донецка со стороны Новоазовской трассы (наименее обстреливаемая сторона города) сейчас может быть более востребованным, нежели квартира в центре Донецка, где ежедневно фиксируются прилеты.

Примерный порядок цен на жилье в Донецке - на скриншоте с местного сайта объявлений. Выходит, что цена стандартной квартиры, если не брать люксовые варианты - порядка 35 тысяч долларов.

К слову, для покупки жилой недвижимости на "новых территориях" Путин ввел льготную ипотеку — 2% годовых (для сравнения, ипотека по России сейчас от 8,5%). Ипотечное и потребительское кредитование на территории "ДНР" будет осуществлять российский банк ПСБ.

Подорожание коммуналки

Еще одно следствие аннексии - подорожание коммунальных платежей в "ДНР". В 2023 году они увеличатся на 20%.

Заявляется, что это первый шаг к выравниванию стоимости услуг ЖКХ с регионами России. Сейчас есть большой разрыв в размерах тарифов. Например, в Донецке они в 2-2,5 раза ниже, чем в Ростовской области. Процесс планируют растянуть на 10 лет — с повышением раз в год.

В 2023 году цены повысятся так:

водоснабжение с учетом НДС подорожает с 25,02 руб. за кубический метр воды до 30,02 рублей (с 12 до 15 гривен);

водоотведение — до 13,93 руб. за кубический метр вместо 11,61 рублей (до 6,88 вместо 11,6 гривен);

централизованное отопление будет стоить 17,71 руб. за квадратный метр в месяц на протяжении всего года, сейчас оно стоит 14,76 руб. (станет 8,7, было 7,3 грн.);

электроэнергия обойдется жителям ДНР в 1,87 руб. (0,9 грн) в случае потребления до 150 кВт⋅ч и 2,54 руб. (1,25 грн) при потреблении от 150 до 800 кВт⋅ч вместо 1,56 и 2,12 руб. (0,7 и 1 грн) соответственно.

По словам местного жителя, по его подсчетам, с учетом подорожания за 75-метровую квартиру без льготников он заплатит около 3500 рублей (1730 гривен).

Что жители думают о "жизни в России"

Отношение к аннексии сильно отличается в "ЛДНР" и, к примеру, в захваченных районах Херсонской и Запорожской областей.

Если в последних "приход России" никто не ждал, то для большинства населения, остававшегося по состоянию на 24 февраля 2022 года жить в "ЛДНР", "крымский сценарий" (то есть - присоединение к РФ) виделся как самый лучший.

Однако мало кто хотел, чтоб аннексия пришла вместе с войной, мобилизацией и разрушением мирной жизни (обстрелы городов в "ДНР" сейчас намного мощнее, чем были за все 8 лет до того).

Поэтому даже среди тех, кто очень хотел "присоединения" к России еще с 2014 года, сейчас распространены не самые оптимистичные настроения.

"Никто не знает, что завтра будет, чем война закончится, на каких границах. И когда она закончится. Донецк обстреливают каждый день. Люди сидят без воды. И ощущение, что все очень сильно затягивается. Есть люди, которые несмотря на это верят в Россию, готовы сражаться за нее. Это те, кто в "армейских корпусах" уже давно служил, члены их семей, волонтеры, часть мобилизованных, просто люди, которые считают себя русскими и патриотами России. И таких немало. Для них присоединение к РФ дало второе дыхание. У них еще есть энтузиазм, желание воевать и терпеть троты военного времени. Есть люди, которые сильно злы на Россию, за то, что втянула в эту войну непонятно зачем. Но многие просто смотрят на ситуацию с фатализмом - будь, что будет. Очень устали все. При этом проукраински настроенных среди тех, кто остался, очень мало. Почти у каждого в семье кто-то воевал или до сих пор воюет против Украины. У многих на этой войне погибли близкие. Конечно, это все не прошло бесследно и Украина воспринимается как нечто враждебное. Но для многих лучший вариант - чтоб война закончилась поскорее, пусть и на нынешней линии фронта. А если фронт отодвинется от Донецка на несколько десятков километров, так вообще хорошо будет. Но главное, чтоб прекратили стрелять", - говорит преподаватель из Донецка Алексей.