В оккупированных Донецке и Луганске приняли новые "конституции". Об этом сообщают российские СМИ.

"ЛНР" и "ДНР" (в отличие от оккупированных россиянами частей территорий Херсонской и Запорожской областей) "вошли в состав России" в статусе "республик". Российское законодательство требует, чтобы у таких "автономных образований" были своя конституция и законодательство.

Действовавшие до сих пор в "ЛДНР" "конституции" принимались еще в мае 2014 года.

Ранее мы также писали, что в "ДНР" и "ЛНР" сняли все ограничения на выезд в Россию.

Война в Украине продолжается уже 310-й день. "Страна" следит за новостями 30 декабря в своем онлайне .

Ранее мы подводили итоги 309-го дня войны. Вчера на Украину обрушилась десятая по счету ракетная атака. Сначала был налет 69 ракет утром. Днем россияне точечно били по прифронтовым городам - Николаеву, Харькову, Константиновке, Херсону. Дополнительно нанесли 10 ракетных и 23 авиаудара. Всего за день были повреждены десять объектов критической инфраструктуры в десяти областях. Также пострадали 18 жилых домов, ранены пять человек.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказала о последних событиях, связанных с войной в Украине.