В пятницу, 30 декабря, в Украине идет уже 310-й день войны с РФ.

Вчера была очередная массированная российская атака ракетами и дронами. Подробнее об этом читайте в итогах за 29 декабря.

Ниже хроника новостей за сегодня. Материал обновляется.

30 декабря

09.50 В Киеве Shahed попал в четырехэтажное админздание в Голосеевском районе, сообщает Офис президента. Также поврежден девятиэтажный жилой дом – выбиты окна с 1 по 5 этаж.

09.40 На Новый год гостиницы во Львове и Буковеле заполнены почти на 70%, в Одессе – на 18%, говорится в материале Forbes.

В среднем львовские объекты на Новый год заполнены на 67%, в то время как гостиницы на горнолыжном курорте Буковель в Карпатах – на 66%.

Это значительно меньше показателей прошлого года (Буковель был заполнен на 97%, Львов – на 89%), сообщает издание со ссылкой на данные сервисной аналитики.

09.28 Западную группу войск РФ в Украине может возглавить генерал-лейтенант Евгений Никифоров.

Он станет как минимум четвертым командиром соединения после вторжения и заменит генерал-полковника Сергея Кузовлева, назначенного три месяца назад.

Ранее Никифоров участвовал в провальном для России "наступлении на Киев", напоминают в разведке Британии.

08.52 В Одессе сегодня не будет ходить электротранспорт, сообщили местные власти.

08.45 Сегодня ночью ВСУ сбили десять беспилотников над территорией Днепропетровской и Запорожской областей. Об этом сообщает оперативное командование "Восток".

По его данным, 9 из них - "Шахиды", а еще один - российский разведывательный дрон "Мерлин".

Как добавляют Воздушные силы, всего по Украине за ночь выпущено 16 "Шахидов" (еще семь летели на Киев). Они, атаковали с юго-восточного и северного направлений по руслу Днепра. Все дроны были уничтожены.

08.40 Кличко пишет, что на Киев ночью шли семь дронов-камикадзе. Два сбили на подлете, пять - над столицей.

07.58 На Киев сегодня ночью тоже был налет беспилотников.

По сообщению городской военной администрации, над столицей было зафиксировано пять дронов-камикадзе.

"Силы ПВО совершили огневое поражение всех целей", при этом один из "Шахидов" ударил по административному зданию в Голосеевском районе столицы.

"В результате чего здание было частично разрушено, а в жилом доме рядом повреждения окон. Информация о пострадавших не поступала", - заявили в администрации.

07.55 В пятницу, 30 декабря, Генштаб ВСУ обнародовал сводку о ситуации на фронте.

Главное из нее:

1. За прошедшие сутки противник нанес 85 ракетных и 35 авиационных ударов, а также совершил 63 обстрела из РСЗО.

2. Противник пытается наступать на Бахмутском направлении, улучшить тактическое положение на Лиманском и Купянском направлениях.

3. За минувшие сутки подразделения Сил обороны отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Стельмаховка и Белогоровка Луганской области и Соледар, Ивановское, Клещиевка, Каменка, Авдеевка, Веселое, Водяное, Красногоровка и Марьинка Донецкой области.

07.25 Ночью Днепропетровскую область атаковали дроны-камикадзе. Пять дронов были сбиты силами ПВО.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

07.00 В Украине сегодня переменная облачность. Дневная температура +4...+9.

06.25 Постоянные взрывы на военных объектах в тыловых районах России, таких как Энгельс, показывают неэффективность российских ПВО, а также усиливают критику властей, которая не способна защитить свою территорию.

Об этом идет речь в сводке американского Института изучения войны (ISW).

06.00 Киевскую область ночью атаковали дроны-камикадзе.

По данным главы Киевской ОВА Алексея Кулебы, они метили по объектам энергетики, но предварительно попаданий нет.