В результате взрывов на российском аэродроме "Энгельс", которые произошли в понедельник, 26 декабря, были повреждены российские самолеты и не только.

Об этом сообщил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов в эфире телемарафона.

"Информация уточняется. Точно известно о повреждении самолетов, транспортных средств и личного состава. Речь действительно идет о более чем трех погибших, как сначала заявляли россияне", - сказал Юсов.

Он добавил, что военная инфраструктура России продолжает деградировать, поэтому такие инциденты возможны и в будущем.

"Очевидно, это не первый и не последний "досадный" в кавычках случай. Эти инциденты являются прямым следствием агрессивной войны России против Украины и свидетельством деградации: инфраструктурной, военной, оборонной и управленческой – в так называемой Российской Федерации", – сказал представитель ГУР.

Как сообщала The New York Times, предыдущая атака на авиабазе в Энгельсе заставила россиян увести как можно дальше свою стратегическую авиацию. Это значительно усложнит России нанесение ракетных ударов по энергетическим объектам Украины.

Ранее "Страна" подробно рассказывала, что известно о взрыве на российском стратегическом аэродроме.

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