В Воздушных силах ВСУ прокомментировали взрывы на военном аэродроме в российском Энгельсе.

Соответствующее заявление сделал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона.

"Ничего страшного, просто очередной "хлопок". Если россияне думали, что война не коснется их глубокого тыла, то это не так", - заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

Напомним, в Энгельсе по данным РФ погибли трое военных. Самолёты не пострадали. Россия заявила об атаке украинского дрона.

Беспилотник был, как утверждает российская сторона, сбит российской ПВО, но обломки дрона упали на аэродром.

Напомним, что это уже второй взрыв на "Энгельсе" за месяц.

Отметим, что на аэродроме "Энгельс" базируется российская стратегическая авиация, которая наносит удары по Украине. На нем находятся российские бомбардировщики Ту-95 и Ту-160.

"Страна" писала, что 5 декабря были взрывы на аэродроме "Энгельс" и "Дягилево". Минобороны РФ сообщило тогда, что это была атака украинских беспилотников советского производства. Ведомство также указывало, что оба дрона, летевшие на малой высоте, были сбиты, но обломки упали вниз и "незначительно" повредили обшивку двух самолетов. При этом погибло трое военнослужащих, четверо были ранены.

Подробнее мы рассказывали в отдельном материале.