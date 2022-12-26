Минобороны РФ официально прокомментировало новый взрыв на аэродроме "Энгельс" в Саратове, о котором местные телеграм-каналы сообщали сегодня, 26 декабря.

Об этом со ссылкой на данные ведомства пишут российские СМИ.

Ведомство заявляет, что на подлете к "Энгельсу" был сбит беспилотник. Из-за падения обломков погибли трое сотрудников аэродрома.

Самолеты стратегической авиации, которые базируются на военной базе, как утверждается, не пострадали.

Напомним, что это уже второй за месяц взрыв на "Энгельсе".

Отметим, на аэродроме "Энгельс" базируется российская стратегическая авиация, которая наносит удары по Украине. На нем базируются российские бомбардировщики Ту-95 и Ту-160.

Мы рассказывали, что 5 декабря были взрывы на аэродроме "Энгельс" и "Дягилево". Минобороны РФ сообщило тогда, что это была атака украинских беспилотников советского производства. Ведомство также указывало, что оба дрона, летевшие на малой высоте, были сбиты, но обломки упали вниз и "незначительно" повредили обшивку двух самолетов. При этом погибло трое военнослужащих, четверо были ранены.

Подробнее мы рассказывали в отдельном материале.