Недавний взрыв на авиабазе в Энгельсе Саратовской области заставил россиян увести как можно дальше свою стратегическую авиацию. Это значительно усложнит России нанесение ракетных ударов по энергетическим объектам Украины.

Об этом пишет The New York Times.

"Пока украинские дальнобойные удары по аэродромам в сердце России, вдоль реки Волги, не нанесли значительного ущерба… Но атаки, которые остаются достаточно чувствительными, чтобы украинское правительство не признавало их публично, вынудили Россию переместить самолеты, что потенциально усложнило кампанию Москвы по нанесению ударов крылатыми ракетами по энергосистеме Украины. Поскольку некоторые крылатые ракеты запускаются с бомбардировщиков, летающих с аэродромов, пострадавших в результате обстрелов, удары потенциально могут уничтожить ракеты на земле на российских аэродромах до того, как они смогут быть развернуты", – пишет издание.

В газете добавили, что учитывая широко распространенное в Киеве среди официальных лиц мнение о том, что Россия не может сделать Украине больше, чем она уже делает, за исключением ядерного удара, привлекательность ограничения ракетных возможностей Москвы внутри страны перевешивает любые беспокойства об эскалации конфликта.

The New York Times приводит мнение полковника в отставке и военного обозревателя Сергея Грабского, который сказал, что украинские военные без колебаний наносили удары по аэродромам и складам боеприпасов, которые являются законными военными целями.

Нанесение ударов по объектам в Крыму и трансграничные артиллерийские дуэли стали обычным делом, поскольку война приблизилась к России и оккупированному полуострову.

"Никакой реакции. Почему? Потому что у россиян просто нет на это возможностей", - считает Грабский.

Ранее "Страна" подробно рассказывала, что известно о новом взрыве на российском стратегическом аэродроме.

Недавний удар по Энгельсу стал уже вторым за месяц. Первый был нанесен 5 декабря.