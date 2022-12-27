Россия передислоцировала часть авиации с аэродрома "Энгельс" после взрывов 26 декабря. Также отмечается явное уменьшение активности российских самолетов.

Об этом сообщил спикер Командования Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат во время телемарафона.

"После вчерашних событий видим, что самолеты там рассредоточены, именно стратегическая авиация, речь идет об аэродроме "Энгельс". Безусловно, там еще остается определенное количество самолетов, но многие из них уже передислоцированы на различные аэродромы, которые могут их принимать, содержать, обслуживать… После этих событий к вечеру активность вражеской авиации существенно была уменьшена", - сказал он.

В то же время, по словам Игната, угроза массированного ракетного обстрела сохраняется.

"Оккупанты не оставили коварных своих намерений, возможно, под новогодние праздники или на какие-то другие даты, чтобы все же бить по нашей инфраструктуре. Поэтому мы должны готовиться постоянно, соблюдать рекомендации власти", - отметил Игнат, добавив, что РФ также может использовать иранские дроны.

Как писала "Страна", в ночь на 26 декабря на стратегическом аэродроме в российском Энгельсе прогремели два взрыва. Там сработала система оповещения.

Минобороны России сообщило о трех погибших в результате взрывов, а также отметило, что самолеты не пострадали.

Отметим, что с аэродрома "Энгельс" осуществляются все массированные ракетные атаки РФ на Украину. На нем базируются российские бомбардировщики Ту-95 и Ту-160.

По словам советника Офиса президента Алексея Арестовича, 26 декабря РФ должна была нанести массированный удар по территории Украины, но он не состоялся из-за взрывов на авиабазе в Энгельсе.