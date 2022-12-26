В понедельник, 26 декабря, должен был быть массированный удар по территории Украины, но он не состоялся из-за удара по авиабазе в Энгельсе.

Об этом сообщил советник Офиса президента Алексей Арестович в программе Марка Фейгина.

"Почему-то в очередной раз не повезло авиабазе в Энгельсе. 10 самолетиков улетело прятаться на другие авиабазы от греха подальше. Поэтому и не состоялся удар. Но он был готов на сегодня", – сказал Арестович.

С аэродрома "Энгельс" осуществляются все массированные ракетные атаки РФ на Украину. На нем базируются российские бомбардировщики Ту-95 и Ту-160.

Напомним, утром 26 декабря в российском Энгельсе в Саратовской области на стратегическом военном аэродроме прозвучали взрывы. В минобороны РФ заявили, что на подлете к Энгельсу был сбит беспилотник. Из-за падения обломков погибли трое сотрудников аэродрома.

В ВСУ прокомментировали взрывы на аэродроме в Энгельсе. Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что "если россияне думали, что война не коснется их глубокого тыла, то это не так".

А вечером 26 декабря в Энгельсе снова прозвучала воздушная тревога. В министерстве информации и массовых коммуникаций региона заявили, что сигналы воздушной тревоги включили "для проверки боевой готовности".