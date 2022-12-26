В Энгельсе Саратовской области вечером 26 декабря снова прозвучала воздушная тревога.

Об этом сообщили российские медиа.

В министерстве информации и массовых коммуникаций региона заявили, что сигналы воздушной тревоги включили "для проверки боевой готовности".

Как писала "Страна", сегодня утром стало известно, что в Энгельсе на стратегическом военном аэродроме прозвучали взрывы. Именно с этого аэродрома осуществляются все массированные ракетные атаки РФ на Украину. На нем базируются российские бомбардировщики Ту-95 и Ту-160.

Вскоре Минобороны РФ официально прокомментировало новый взрыв на аэродроме под Саратовом. В ведомстве заявили, что на подлете к Энгельсу был сбит беспилотник. Из-за падения обломков погибли трое сотрудников аэродрома. Самолеты стратегической авиации, которые базируются на военной базе, как утверждается, не пострадали.

Напомним, в начале декабря во время взрыва на аэродроме "Энгельс" в Саратовской области РФ были повреждены два бомбардировщика. Тогда же прогремел взрыв и на аэродроме "Дягилево" в Рязанской области.