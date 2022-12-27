Новый удар по российскому аэродрому "Энгельс" отражает "мнение политического и военного руководства Украины о том, что риск эскалации войны со стороны Москвы в отместку невелик".

Об этом пишет обозреватель New York Times Эндрю Крамер.

"Российские вооруженные силы уже сражаются на пределе своих обычных возможностей, говорят украинцы, и намеки Кремля на применение ядерного оружия кажутся пустыми", - развивает логику Киева журналист.

При этом издание уточняет, что "украинские атаки были булавочными уколами по сравнению с широкомасштабными разрушениями, которые Россия нанесла Украине".

(В частности, мощная ракетная атака обрушилась на Украину после предыдущей атаки на "Энгельс" - Ред.).

Детальнее об ударе по аэродрому в Саратовской области мы рассказывали в отдельном материале.

Мы также сообщали, что Арестович говорил, что вчера должен был быть массированный удар по территории Украины, но он не состоялся из-за удара по авиабазе в Энгельсе.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 307-й день. "Страна" следит за новостями 27 декабря в своем онлайне.