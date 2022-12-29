Подводим итоги 309-го дня войны в Украине.

Новая ракетная атака по Украине

Сегодня на Украину обрушилась десятая по счету ракетная атака. Сперва прошел налет 69 ракет утром, которые добивали до западных областей.

Первую, самую массовую волну, мы разбирали здесь.

Днем россияне точечно били по прифронтовым городам - Николаеву, Харькову, Константиновке, Херсону. Дополнительно нанесли 10 ракетных и 23 авиаудара.

В Харькове был прилет по инфраструктуре Индустриального района, вечером нанесли еще один удар. За день погибли два человека.

В Николаевской области после дневного прилета ввели аварийные отключения электричества. Пропал свет и после одновременных ударов по Херсону.

Всего за день в Украине повреждены десять объектов критической инфраструктуры в десяти областях. Также пострадали 18 жилых домов, ранены пять человек.

Беларусь заявила сегодня, что сбила на своей территории ракету комплекса С-300, которую, по данным Минска, выпустила Украина. Киев этого пока не комментировал.

Параллельно с ударом по Украине, удар наносился по России. ПВО сегодня с утра работала в Брянской и Белгородской областях. А днем власти Саратовской области заявили, что сбили беспилотник в Энгельсе, где расположен аэродром стратегической авиации - уже дважды ранее атакованный, и тоже, судя по всему, дронами.

В Саратове после этого временно ограничили полеты гражданской авиации, но потом возобновили.

То есть об ущербе от этих налетов РФ не сообщает. В Украине же начались опять массовые аварийные отключения света. Особенно тяжелая ситуация во Львовской области и в Одессе - там сотни тысяч людей оказались без света. По данным Кличко, в середине дня были без света 40% киевлян.

Ситуация на фронте

Противник продолжает ведение наступательных действий в Бахмутском и Авдеевском направлениях. Пытается улучшить тактическое положение на Лиманском направлении, сообщил Генштаб.

Отражены атаки россиян в районах населенных пунктов:

- Стельмаховка, Андреевка, Площанка и Краснопоповка Луганской области

- Белогоровка, Соледар, Бахмутское, Подгородное, Бахмут, Клещеевка, Курдюмовка, Авдеевка, Красногоровка, Марьинка и Победа Донецкой области.

Сегодня военное командование озвучило кое-какую конкретику по Кременной - захваченному еще в апреле городу в Луганской области, вокруг которого ходят различные слухи.

Генштаб сообщил, что украинские военные за неделю продвинулись на 2,5 километра в направлении Кременной. И что наступательные действия в этом районе продолжаются.

Кременная - это одна из ключевых точек российской обороны в Луганской области. Там "идут ожесточенные бои", россияне стягивают к городу военных и технику, сообщил глава Луганской ОГА Сергей Гайдай.

"Туда стягивают и перебрасывают новые подразделения, много "вагнеровцев" перебросили на это направление. Российское командование понимает, что Кременная - достаточно стратегический населенный пункт. Потерять его будет для них крайне больно", - заявил Гайдай. Он также предположил, что освободить Кременную удастся в начале 2023 года.

Российская сторона продвижение ВСУ на этом направлении не комментирует. А военные телеграмм-каналы продолжают утверждать, что на этом направлении наступательные действия ведет армия РФ.

С тем, что россияне перебрасывают силы на Луганское направление, согласны и американские эксперты. Россияне готовятся к "решительным действиям" в Луганской области и передислоцируют туда подразделения ВДВ, выведенные с правого берега Днепра, сообщает Американский институт изучения войны.

Также американские аналитики обращают внимание на смену командующего Западным военным округом РФ, о чем ранее сообщала украинская разведка. Это указывает на подготовку либо к крупной наступательной операции, либо к отражению потенциальной атаки ВСУ и переходу в контратаку, сообщает ISW.

В то же время у военной разведки Украины скептические настроения относительно успеха любых крупных наступлений. В том числе и со стороны ВСУ. Военные действия в Украине зашли в тупик, заявил глава разведки Кирилл Буданов.

Причина - ни Украина, ни Россия не могут добиться значительных успехов. "Ситуация просто застопорилась и не двигается", - сказал Буданов в интервью "Би-би-си".

По словам Буданова, Россия "сейчас полностью зашла в тупик", понеся значительные потери.

Но, добавил он, украинским силам по-прежнему не хватает ресурсов для продвижения вперед во многих областях. "Мы не можем победить их по всем направлениям комплексно. И они тоже. Мы с нетерпением ждем новых поставок оружия и прибытия более совершенного оружия", - заявил глава ГУР.

Военные перспективы

Касаемо более совершенного оружия - пока на Западе идут в отказ (и, видимо, заявление Буданова, которое противоречит более позитивным прогнозам от Банковой о "взятии Севастополя", адресовано именно западной аудитории).

Владимир Зеленский на встрече с Байденом снова попросил его дать Украине ракеты большого радиуса действия ATACMS, однако американцы снова не согласились, пишет издание Politico.

Главная причина - опасения за последствия.

"Я думаю, что США и другие страны сейчас борются за то, как выглядит успешный эндшпиль", - сказал собеседник Politico (эндшпиль - заключительная часть шахматной партии, после того как большинство фигур были разменяны. Как правило, в эндшпиле основной задачей является не поставить мат, а провести пешку в ферзи и таким образом добиться решающего материального преимущества).

По словам источника издания, обсуждение возможности активизации боевых действий на фронте неизбежно связаны с вопросом того, к каким последствиям это приведет.

Генерал-лейтенант в отставке Бен Ходжес, бывший командующий армией США в Европе, сказал, что "неверное определение цели может иметь катастрофические последствия".

"Администрация собирается решить, как максимально помочь Украине, чтобы это не переросло в конфликт между США и Россией или НАТО и Россией", - сказал он.

И, хотя в Украине видят дальнобойные ракеты и танки "единственным способом прорвать укрепившуюся оборону России и положить конец конфликту", официальные лица в США обсуждают, не спровоцирует ли Россию отправка в Киев нового оружия. Речь о перспективах "эскалации конфликта до более опасного уровня, что может отодвинуть сроки потенциальных мирных переговоров".

При этом отмечается, что Россия приспособилась к атакам из Himars, переместив важные объекты в тыл. Поэтому Ходжес считает, что ракеты ATACMS — "это именно то, что им нужно" прямо сейчас, т.к. оружие большей дальности позволит Украине нанести удар по ключевым российским позициям, таким как Керченский мост, российские авиабазы в Крыму и линии связи.

Тем не менее, хотя "Зеленский вновь поднял тему поставок ATACMS во время переговоров с Байденом, но США не сдвинулись с места в своем отказе отправить их", - пишет Politico.

В отношениях с натовскими партнерами Украина заострила еще одну проблему - ремонт импортной военной техники, которая быстро приходит в негодность.

Многие французские самоходные гаубицы "Цезарь", поставленные Украине нуждаются в ремонте из-за "адской скорострельности", пишет Le Figaro в материале, посвященном итогам визита министра обороны Франции Себастьяна Лекорню в Киев.

Одна пушка из восемнадцати поставленных полностью вышла из строя. Некоторые обездвижены для технического обслуживания из-за повреждений "грузовой части". Иногда требуется замена отдельных элементов.

Министр обороны Резников на встрече с Лекорню заявил, что для сложного ремонта гаубицы приходится отправлять в Европу. Это требует много времени и подвергает самоходки лишнему риску.

"Также по этой причине Париж априори не будет поставлять танки "Леклерк". Как уверяет министр: их обслуживание слишком сложно для армии, которой они нужны немедленно", - пишет Le Figaro.

Видимо, это объяснение подходит и к остальным производителям западных танков - почему они отказываются поставлять их Украине.

Танк, в отличие от гаубицы - оружие наступательного характера, и воюет на передовой, вступая в непосредственный боевой контакт. А значит, ломаться будет гораздо чаще. То есть без масштабной ремонтной базы, развернутой в непосредственной близости от фронта, эти поставки особого смысла не имеют.

Непонятно, можно ли вообще развернуть эту базу в условиях российских ракетных ударов. Кроме того, ее должны будут разворачивать и запускать западные специалисты, которых нужно будет сотнями, если не тысячами направлять в Украину. Что повышает личную вовлеченность западных стран в конфликт, а этого они усиленно избегают.

Поэтому если поставки танков и будут иметь место, то, видимо, будут скорее точечными и символическими - как с "Пэтриотами". По крайней мере, пока война держится на нынешнем, условно-позиционном этапе.

Что касается дальнобойных ракет, то с ними не должно быть таких технических проблем, как с танками (они запускаются с тех же "Хаймарсов", которые уже давно использует украинская армия). Здесь проблема больше политическая или даже геополитическая. Очевидно, что получив такие ракеты, Украина начнет их использовать для ударов по Крыму или даже по территории РФ в ее международно признанных границах. И, вероятно, не только по военной, но и по гражданской инфраструктуре. Например, по электростанциям или подстанциям, что может оставить без света целые регионы.

В ответ на это Россия может снова поднять вопрос об использовании ядерного оружия. При этом ранее представители российской власти называли "красной чертой" передачу ВСУ американских дальнобойных ракет. То есть конфликт может резко выйти за пределы Украины и создать угрозу глобальной ядерной войны.

Вероятно, этого и опасаются руководители США, отвечая раз за раз отказом на просьбы Киева о передаче ATACMS. По крайней мере пока.