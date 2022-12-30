2022 год запомнился украинцам не только войной, но и рекордным ростом ценников на многие товары.

На следующий год в Минэкономики прогнозируют инфляцию в 28%, причем на 1-2% ее повысят блэкауты. Из-за постоянных перебоев с энергоснабжением предприятия вынуждены переходить на генераторы, а это существенно удорожает производство.

Поэтому и ценники на большинство товаров в 2023 году снова поползут вверх, говорит глава экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин.

При этом больше всего могут подорожать товары первой необходимости, в частности еда. Только на лук эксперты в ближайшие месяцы прогнозируют рост ценника почти вдвое - до 50 гривен за килограмм и выше. В супермаркетах уже появился также картофель по 70 гривен за кило.

Ожидается очередной виток подорожания бензина и дизеля. А это не только доставка, но и с недавних пор — заправка генераторов. И эту наценку производителя тоже попытаются переложить на кошельки украинцев.

А вот одежда и обувь не только практически не дорожают, но и предлагаются с хорошими скидками. Обвал цен эксперты прогнозируют также на недвижимость. Правда, не факт, что даже "распродажа" привлечет покупателей.

Разбирались, что будет с ценами в 2023 году.

"Овощное казино", лук по 50 и генераторная наценка

В 2022 году еда была драйвером ценового роста.

"Если общий уровень инфляции в стране составил 26,5%, то продуктовая корзина подорожала более чем на 35%", — говорит глава Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин.

По данным Госстата, за ноябрь (более свежей информации пока нет) продукты питания по сравнению с ноябрем 2021 года выросли в цене на 35,1%. Но ценовой рост шел неравномерно. Например, рыба, яйца и овощи подорожали намного больше. Рост ценника на рыбу по сравнению с ноябрем 2021 года составил 45,5%. Яйца вообще стали золотыми - плюс 98,8%.

"Основная причина — массовое уничтожение поголовья и разрушение птицефабрик в восточных и южных регионах страны", — говорит Пендзин по поводу роста цен на яйца.

Годовая прибавка в цене овощей составила 63,2%. Основной поставщик отечественных овощей - Херсонская область - в этом году из-за войны оказалась буквально выключенной из цепочки снабжения. В итоге по многим позициям образовался дефицит, который покрывали за счет дорогого импорта.

По данным Trade Data Monitor и специализированной плодоовощной площадки EastFruit, общий импорт овощей борщевого набора (картофель, лук, капуста, свекла, морковь) только за весенние месяцы этого года вырос вчетверо и достиг рекордных 86 тысяч тонн.

Но есть и продукты, которые порадовали украинцев. Скажем, подсолнечное масло, которое рекордно дорожало в прошлом году, в этом прибавило в цене всего 13,9%. Безалкогольные напитки подорожали на 19,6%, мясо - на 18%.

В 2023 году, по словам Пендзина, ситуация будет похожей: при общей высокой продуктовой инфляции (свыше 30%) одни продукты подорожают больше, другие меньше.

Лидерами ценовой гонки, по его мнению, будут овощи.

"Лук уже в дефиците, хотя до нового урожая еще долго. По борщевой группе (картофель, морковь, капуста, свекла) ценники повысит дорогое хранение", — отмечает Олег Пендзин.

По словам руководителя "АПК-информ: овощи и фрукты" Александра Хорева, прогнозируется большой рост цен на лук уже в ближайшие месяцы. Если сейчас цена на опте 23-25 гривен за килограмм, то будет около 40 гривен. А это 50 и больше гривен за килограмм в рознице, отмечает эксперт. По его словам, в Европе партии лука найти не так легко, а экспорт из Азии идет "крюком" - через страны Балтии и Польшу, что сильно удорожает доставку.

В EastFruit отмечают, что спрос на мощности для закладки продукции со стороны аграриев упал. Фермеры не хотят держать урожай на складах долго, пытаясь распродавать его с колес. Дело в том, что из-за перебоев с электроэнергией приходится то и дело включать генераторы.

"Киловатт на генераторах может быть дороже сетевого почти впятеро, все это ложится на себестоимость", - пояснил Пендзин. А так как никто не знает, какие цены на овощи будут к весне и что в итоге удастся сохранить, товар массово сбрасывают сейчас, пока он еще имеет товарный вид. Но если к весне складские запасы иссякнут, на рынке может образоваться дефицит и ценники пойдут в рост.

"Сейчас отечественный картофель продают по 3-8 гривен за килограмм на опте и не могут продать. Но непонятно, как будет храниться продукция. Скорее всего, будут расти объемы импорта, а он дорогой. Уже сейчас в супермаркетах появился фасованный импортный картофель, цены на который доходят до 70 гривен за килограмм", — говорит Хорев.

"Плюс непонятно, что будет с новым урожаем. Тут все зависит от хода военных действий, и смогут ли деоккупированные регионы включиться в цепочку овощных поставок", - добавил Пендзин.

Аналитики EastFruit прогнозируют своего рода "овощное казино" для картофеля и борщевого набора. Так как сейчас ценник на картофель относительно невысокий, это может отбить желание у фермеров заниматься этой культурой дальше. И весной многие попросту уменьшат площади под картофелем.

Что касается овощей борщевого набора, то, наоборот, из-за рекордных цен фермеры массово могут ринуться в этот сегмент. И в теории возможно даже перепроизводство.

Относительно фруктов аналитики считают проблемной позицией яблоки. Но проблемы могут быть для садоводов, а не потребителей. Из-за закрытия белорусского экспорта ценники на отечественные яблоки обвалились. А на поиск других покупателей, по мнению экспертов, может понадобиться два-три сезона. Поэтому старые сады даже выкорчевывают. Но для рядовых украинцев хорошая новость в том, что яблоки дорожать не будут.

Что касается остальных продуктов, то, по мнению Пендзина, могут заметно подорожать хлеб и курятина. С яйцами таких рекордов, как в этом году, уже, скорее всего, не будет, так как ситуация постепенно начала нормализоваться. Впрочем, стандартные 30% инфляции никто не отменял.

"В целом переработка будет повышать цены, в том числе из-за перебоев с электроэнергией, что вынуждает предприятия тратиться на дорогостоящие генераторы и переплачивать за полученное от них электричество", — говорит эксперт.

Представители предприятий, с которыми пообщалась "Страна", не берутся давать долгосрочных прогнозов по ценам.

"Пока сложно что-то прогнозировать, так как ситуация постоянно меняется. Могут только сказать, что на январь мы цены не меняем", — сказал нам глава "Молочного альянса" Сергей Вовченко.

По словам Александра Барсука, руководителя концерна "Ярослав", в который входит Киевская макаронная фабрика, из-за блэкаутов они собираются повышать цены на макароны. Но есть и другие факторы: на 10% уже подорожало зерно, на 15% - мука.

"Больше всего будут дорожать самые доступные продукты питания: хлеб, макароны, крупы, овощи, курятина. Их людям в любом случае придется покупать. В то же время рекордов по ценам на говядину или свинину не будет - их и так покупают мало. То есть динамика цен будет зависеть не только от объективных факторов - стоимости сырья, наличия электроэнергии и пр., но еще и от потребительского спроса", — подытожил Пендзин.

Плюс 1-2 гривны к литру топлива

В следующем году могут быть неприятные сюрпризы для автовладельцев и тех, кто спасается от блэкаутов генераторами (а это сейчас практически весь бизнес и многие жители частного сектора).

В топливных сетях говорят, что ценники на бензин и дизель будет лихорадить.

Причем, по словам собственника сети Prime Дмитрия Леушкина, в начале 2023 года топливо может даже подешеветь на 1-2 гривны на литре. Но скидки будут не на всех заправках, а только тех, которые принято считать лоу-кост сегментом.

Дело в том, что в Европе, откуда топливо везут в Украину, цены немного просели. Причины - снижение котировок на нефть и теплая погода.

По данным "А-95", за предыдущую неделю цены на бензин на опте просели на 1,25 гривны с литра, на дизель - на 50 копеек. Ценник на бензин в западном регионе составил всего 40-45 гривен. Минимальную цену на дизель зафиксировали на юге страны — 47,5-51 гривна на литр.

При этом в декабре поставщики существенно увеличили объемы закупок ресурса. За две декады месяца — 116 тысяч тонн бензина (что на 47% превышает аналогичные данные ноября) и 403 тысячи тонн дизеля (плюс 28% к ноябрю).

Это изобилие позволит продавцам держать относительно невысокие ценники в январе.

Но все может измениться в феврале-марте.

"Эти месяцы будут проблемными. С 5 февраля начнет действовать эмбарго на поставки российских нефтепродуктов, ожидается скачок цен в Европе. Потребности в топливе вырастут, так как аграрии будут готовиться к весенней посевной. Поэтому без ажиотажа и паники не обойдется, а цены на наших заправках могут вырасти на 1-2 гривны", — прогнозирует Леушкин.

"На 1-2 гривны, это если наши поставщики найдут свободные ресурс в Европе. Но там прогнозируется дефицит. На фоне эмбарго местные НПХ могут перейти на обслуживание в первую очередь по контрактным обязательствам. У большинства наших импортеров долгосрочных контрактов нет, поэтому возможны проблемы с закупкой нужных объемов. Если это произойдет, на рынке может возникнуть дефицит, а тут верхней планки цены нет. Государство почему-то напрочь отказалось от регулирования топливного рынка. Хотя в стране идет война, поставки нефтепродуктов, в том числе для армии, полностью зависят от доброй воли частных компаний. Нет долгосрочных контрактов с европейскими НПЗ под госгарантии, в которых были бы четко прописаны объемы и цены поставок. В то же время сети зарабатывают сверхдоходы на топливе - наценки в разы выше, чем до войны", — говорит Рябцев.

Шопинг со скидками

Одежда и обувь в 2022 году не только не подорожали, но даже снизились в цене. По данным Госстата, за январь-ноябрь 2022 года ценник на товары из этой категории упал на 3,2%.

По словам Пендзина, такой же тенденции стоит ожидать и в 2023 году.

"Даже несмотря на рост курса доллара одежда и обувь - а это в основном импорт - не дорожают. Все дело в резком снижении покупательского спроса. Даже по старым ценам и со скидками обновлять гардероб готовы далеко не все украинцы. Людям просто не хватает денег на подобные "излишества" - все уходит на еду, коммуналку и текущие расходы. Кроме того, в Украину хлынул поток гуманитарки, которая кардинально изменила рынок одежды и обуви", — говорит эксперт.

При этом наши швейники отмечают, что их расходы, а значит, и себестоимость продукции, растут. По словам Барсука, подорожали хлопок и логистика. Ну и, понятно, выросли расходы на электроэнергию. Но повышать ценники отечественные производители опасаются, чтобы не растерять покупателей.

Квартирная распродажа

Рынок недвижимости в этом году из-за войны буквально обвалился,. По данным властей, продажи жилой недвижимости упали в 4,6 раза.

Соучредитель и управляющий партнер компании INSPI Development Владимир Семенец говорит, что на первичке ситуация будет сложной. По его словам, на грани банкротства сейчас до 75% всех девелоперских компаний, а около 30% покупателей, которые приобрели квартиры в рассрочку, не могут платить.

Но при этом себестоимость строительства, по словам Семенца, снизилась в среднем на 15% (за счет более конкурентных цен на строительно-монтажные работы и материалы), что позволит не повышать ценник за квадратный метр.

Отметим, что в этом году многие застройщики увеличили цены в гривнах в пределах 40%, Но, по словам Семенца, это "формальность", так как под конкретного покупателя (а их не так много) дают солидные скидки. В ближайшие месяцы, по его словам, сохранится такая же тенденция.

Что касается вторички, то, по словам киевского риелтора Ирины Луханиной, продаж тоже крайне мало. При этом покупатель может получить скидку до 40%, особенно если продажа срочная. Многие наши беженцы уже приняли решение остаться в Европе, поэтому пытаются избавиться от недвижимости в Украине и готовы к торгу.

Впрочем, большинство продавцов все же пока держат ценник, и квартиры просто висят в базах.

По словам Луханиной, небольшое оживление спроса наметилось в сегменте самого дешевого жилья - квартир до 50 тысяч долларов. Ими интересуются потенциальные получатели льготных кредитов от государства, прежде всего, военные и их семьи.

Но пока спрос недостаточно высок, чтобы активизировать этот рыночный сегмент, а тем более спровоцировать рост цен.

В целом эксперты прогнозируют проседание цен на жилье по реальным сделкам еще как минимум на 10%. Но все зависит от хода военных действий. В более-менее безопасных регионах, например, на западе, ценники могут даже вырасти (что уже происходит на некоторые объекты).

Не последний фактор — потребительские настроения.

"Если Киев из-за постоянных блэкаутов станет мало пригодным для ведения бизнеса и жизни, и люди станут уезжать за границу, квартиры в столице могут подешеветь еще в несколько раз", — говорит глава общественной организации SAVEФОП Сергей Доротич.