В Украине рынок продажи недвижимости за время войны упал на 78,4%.

Об этом пишет со ссылкой на Фонд госимущества нардеп Ярослав Железняк.

С 24 февраля по 12 декабря украинцы продали 52,6 тысяч объектов недвижимости.

То есть, немного более 1/5 от показателей за аналогичный период прошлого года.

Продажи конкретно жилой недвижимости уменьшились в 4,6 раза: 47 тыс квартир и домов продано с начала войны. Еще 5,6 тыс. объектов относятся к нежилой недвижимости.

Спрос существенно зависит от ситуации в конкретных населенных пунктах, в частности от интенсивности ракетных обстрелов. Поэтому активизация обстрелов Украины в IV квартале его в очередной раз ослабила, добавляет Железняк со ссылкой на данные НБУ.

Напомним, "Страна" разбиралась, как блэкаут обвалил аренду недвижимости в Киеве и какие сейчас цены.

Война в Украине продолжается уже 308-й день. "Страна" следит за новостями 28 декабря в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 307-го дня войны. Основные боевые действия в Украине по-прежнему сосредоточены вокруг Бахмута и Сватово. Под Кременную россияне перебрасывают крупные подкрепления, чтоб не допустить прорыва ВСУ.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказала о последних событиях, связанных с войной в Украине.