За время войны рынок продажи недвижимости в Украине рухнул почти на 80%
В Украине рынок продажи недвижимости за время войны упал на 78,4%.
Об этом пишет со ссылкой на Фонд госимущества нардеп Ярослав Железняк.
С 24 февраля по 12 декабря украинцы продали 52,6 тысяч объектов недвижимости.
То есть, немного более 1/5 от показателей за аналогичный период прошлого года.
Продажи конкретно жилой недвижимости уменьшились в 4,6 раза: 47 тыс квартир и домов продано с начала войны. Еще 5,6 тыс. объектов относятся к нежилой недвижимости.
Спрос существенно зависит от ситуации в конкретных населенных пунктах, в частности от интенсивности ракетных обстрелов. Поэтому активизация обстрелов Украины в IV квартале его в очередной раз ослабила, добавляет Железняк со ссылкой на данные НБУ.
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