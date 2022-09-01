Высший антикоррупционный суд конфисковал украинские активы российского олигарха Владимира Евтушенкова. Речь идет о 17 объектах недвижимости и его частях в нескольких украинских компаниях. Об этом сообщает "Слово и дело".

В частности, ВАКС запретил перерегистрировать имущество компаний и сам бизнес Евтушенкова, в отношении которого рассматривается иск о взыскании в доход государства активов граждан государства-оккупанта.

Такое решение 25 августа приняла коллегия судей ВАКС по заявлению об обеспечении иска Министерства юстиции.

"Заявление Министерства юстиции Украины от 24.08.2022 об обеспечении административного иска удовлетворить полностью. Принять в деле меры по обеспечению административного иска. Запретить органам государственной регистрации прав на недвижимое имущество, государственным регистраторам прав на недвижимое имущество, государственным регистраторам органов местного самоуправления, лицам, выполняющим функции государственного регистратора прав на недвижимое имущество, совершать любые регистрационные действия в отношении следующих объектов недвижимого имущества и земельных участков, принадлежащих АО "Украинский научно-исследовательский проектно-конструкторский и технологический институт трансформаторостроения"; ООО "Научно инженерный центр "ЗТЗ-Сервис"; ООО "СМАРТ ДИДЖИТАЛ СОЛЮШНС"; ООО "ИТМ-Украина", – говорится в решении.

В частности, ВАКС запретил совершать следующие действия в отношении:

двух транспортных цехов, двух нежилых помещений общей площадью 2268,4 кв. м и 17 780,8 кв. м, квартиры в Запорожье, недостроенного спального корпуса в с. Лысогорка Запорожского района Запорожской области (АО "Украинский научно-исследовательский проектно-конструкторский и технологический институт трансформаторостроения");

инженерного корпуса со столовой площадью 18 974,2 кв. м (ООО Научно инженерный центр "ЗТЗ-Сервис" и АО ХК "Электрозавод");

помещение боксовых гаражей общей площадью 564,9 кв. м и нежилого здания в Запорожье (ООО Научно-инженерный центр "ЗТЗ-Сервис");

инженерного корпуса со столовой площадью 18 974, 2 кв. м, нежилого здания площадью 10 577,8 кв. м, одноэтажная часть ЛЭК площадью 23 926 кв. м и пяти объектов недвижимости по площадям 1417, 92,1, 286,7 кв. м, 221,9 кв. м и 37,3 кв. м в Запорожье (АО ХК "Электрозавод").

Также антикоррупционный суд запретил совершение регистрационных действий по долям в уставных капиталах этих компаний, а именно:

59,2% в ООО "СМАРТ ДИДЖИТАЛ СОЛЮШНС";

59,2% в ООО "ИТМ-Украина";

34,21% общего количества акций АО "Украинский научно-исследовательский проектно-конструкторский и технологический институт трансформаторостроения";

42,09% от общего количества акций ООО "ЗТС-СЕРВИС";

42,09% от общего количества акций ООО "Электрозавод-Вит".

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