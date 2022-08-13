По запросу прокуратуры суд арестовал и передал в управления АРМА имущество и активы бывшего народного депутата на сумму более 600 млн грн.

Прокуратура не называет его имени, а только отмечает, что он был нардепом IV-VIII созывов, а сейчас скрывается в РФ и находится в розыске

Источники "Украинской правды" утверждают, что речь идет о Дмитрие Святаше, который был депутатом нескольких созывов от "Партии регионов", а после Майдана и до 2019 года - от "Видродження".

По данным следствия, подозреваемый, будучи депутатом, осуществлял фактическое управление одним из крупнейших в Украине предприятий по продаже транспортных средств и осуществил незаконное отчуждение более 200 объектов недвижимости и корпоративных прав трех находившихся в залоге банка компаний с целью дальнейшей легализации этого имущества.

Святаш являлся основателем и совладельцем одной из крупнейших в Украине компаний по продаже автомобилей - АИС.

Ранее мы также писали о том, что суд снял арест со столичного ТРЦ "Ocean Plaza", имущество передали в управление Украинскому Агентству по розыску и менеджменту активов (АРМА).

Помимо этого, "Страна" сообщала, что в Украине арестовали активы "Газпрома", "Роснефти" и "Росатома" на два миллиарда гривен.