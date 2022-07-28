Высший антикоррупционный суд (ВАКС) арестовал оперативного сотрудника Службы безопасности Украины, разоблаченного на получении взятки в размере 60 тысяч долларов.

Об этом сообщает Telegram-канал Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Сообщается, что взятку он требовал якобы за содействие в возвращении техники, изъятой в рамках расследования похищения электроэнергии на востоке Украины, а также не препятствования в ведении бизнеса.

Технику изъяли на прошлой неделе, и после этого владельцу техники сделали предложение, о котором тот сообщил НАБУ.

Ранее мы писали, что в ГБР раскрыли детали задержания замдиректора департамента транспорта КГГА. Его поймали на взятке в 220 тысяч долларов.

Также "Страна" сообщала, что в Киеве на взятке задержали экс-нардепа, который за 10 тысяч долларов обещал "порешать" с судьями.

Война в Украине продолжается уже 155-й день. "Страна" следит за главными новостями 28 июля в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 154-го дня войны. Основные события на Донбассе разворачивались вокруг Бахмута. Стрелковые бои велись уже в районе Соледара в 8 километрах к северо-востоку от Бахмута. ВСУ нанесли новый удар по Антоновскому мосту, который соединяет два берега Днепра под Херсоном. Газовые цены продолжили стремительный рост: в Европе они преодолели отметку в 2500 долларов за тысячу кубов. Курс гривны к доллару продолжил падать и закрепился как в обменках, так и на чёрном рынке на уровне выше 40 гривен за доллар.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях на фронте и вокруг Украины.