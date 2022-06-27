Офис генпрокурора сообщил о задержании чиновника, который взял 3700 долларов за перевод военнослужащего в штаб, чтобы тот избежал отправки на фронт.

Пограничник за 3700 долларов обещал сослуживцу повлиять на принятие начальством решения по его перемещению из Измаила в штаб пограничников в Одессе. Также чиновник обещал, что сослуживца не будут привлекать к несению службы в местности, где продолжаются активные боевые действия.

"Его задержали правоохранители при передаче второй части оговоренной суммы неправомерной выгоды - 1700 долларов США. В настоящее время продолжаются обыски по месту жительства задержанного. Решается вопрос о сообщении ему о подозрении и избрании меры пресечения", - говорится в сообщении.

Скриншот: Telegram/Офіс Генерального прокурора

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Также мы писали что во Львовской области и.о. мэра потребовал взятку в 100 тысяч за гуманитарную помощь из Финляндии.

Также "Страна" писала о взятках на таможне во время военного положения в Украине.