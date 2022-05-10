В Украине закончили досудебное расследование в отношении бывшего народного депутата Украины VIII созыва от фракции Блок Петра Порошенко. Его обвиняют в том, что нардеп вымогал взятку 17 тысяч долларов США за свою работу. Следователи Госборо расследований завершили свою работу, теперь обвинительный акт направлен в суд.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

Следствие установило, что экс-депутат Андрей Немировский (имя в заметке не называется, но он уже фигурировал в этом деле - Ред.) как внештатный советник председателя Госэкоинспекции пообещал представителю аграрного предприятия помощь в получении положительного заключения оценки влияния на природу Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины. За свои услуги он запросил 17 тысяч долларов США. Во время первой передачи денег бывший народный депутат получил 2 тысячи долларов.

Следователи ГБР задержали злоумышленника на горячем - при получении второй части в сумме 15 тысяч долларов.

Квалификация правонарушения: мошенничество, совершенное в крупных размерах (ч. 3 ст. 190 УК Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от трех до восьми лет.

Мы рассказывали, что во Львовской области и.о. мэра потребовал взятку в 100 тысяч за гуманитарную помощь из Финляндии.

Также "Страна" писала о взятках на таможне во время военного положения в Украине.