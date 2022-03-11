Польские волонтеры, которые привозят в Украину гуманитарную помощь и помогают вывозить за границу наших беженцев, жалуются на взятки на украинской таможне.

"Только что позвонил знакомый поляк, который безвозмездно 12-е сутки возит на Львов гуманитарку и вывозить наших беженцев. На пограничном пункте "Будомир - Грушев" (Львовская область) наш таможенник развёл его на 10 долларов взятки. Просто дое.ывался ко всему, пока тот не дал ему эти сраные 10 баксов. Я видел, как мужественно и человечно работали ребята таможенники у нас на Паланке, как помогают нам с польской помощью на Орловке. Львовская Таможня, вычислите эту суку!" - написал у себя в Facebook одесский активист Александр Бабич.

Штамп о прохождении таможенного контроля в документах Алексински, который поставили после взятки

"Страна" разыскала поляка, с которого, по его словам, требовали взятки. Это Бартек Алексински из-под Варшавы.

Алексински подтвердил, что ему пришлось заплатить взятку для прохождения таможни.

"Это тотальное дно. Этот сукин сын цеплялся за якобы недостающие документы, пока не получил 10 гребаных долларов. Иуда продал Христа за 30 сребреников. И этот мудак в униформе продал всю веру в то, что мы делаем, за 10 долларов. Я и мои товарищи решили завершить нашу миссию в Украине", - сказал нам Алексински.

Поляк Бартек Алексински уже две недели возит в Украину гуманитарку, а в Польшу вывозит наших беженцев. Фото: Facebook Бартека Алексински

Это, по нашим данным, далеко не единый случай.

"На границе под шумок гребут деньги - продолжают пропускать за взятки бегущих в Европу мужчин - за 5-7 тысяч долларов, оформляют контрабас как гуманитарку, а за реальную гуманитарку требуют взятки. Не брезгуют даже мелкими поборами в 10, 20, 50 долларов. В мирное время - это криминал, а во время войны - двойное преступление", - рассказал нам источник во львовской СБУ.

Действительно, в соцсетях немало жалоб на взятки от простых украинцев, которые выезжали в эти дни за границу, спасаясь от войны.

"С нас взяли деньги за то, что мы ехали с собакой, у которой были абсолютно все документы и прививки. Беременная я, трое детей, и с мужа потребовали 50 евро на нашей таможне, чтоб не вызывать санитарную службу. Есть твари", - поделилась в комментариях под постом Бабича одесситка Дарья Антоненко.

Во львовской таможне отрицают, что их сотрудники требуют взятки.

"Если есть такие факты, нужно звонить на нашу горячую линию", - сказали нам на таможне.