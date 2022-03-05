Часть украинцев, скрываясь от призыва, прорываются через западную границу в ЕС за взятки.

Такса для военнобязанных мужчин, по данным наших источников во львовской СБУ, колеблется от 3 до 7 тысяч долларов.

"Схема такова: у границы ищут "решалу", у которого на границе все схвачено, и тот их проводит. Себе тот берет 1-2 тысячу долларов, остальное - пограничникам. Цена вопроса зависит от решалы (они называют разные тарифы), от того, насколько серьезные у того "концы" на кордоне. В основном в приграничных селах у каждого второго на границе служит брат-сват-кум. Поэтому пропуск мужчин через границу уже стал бизнесом. Они же проводят без очереди женщин с детьми за 100 долларов", - говорит источник.

Правда, местные активисты, с которыми не делятся решалы, уже открыли на них охоту. Например, в Мостиске Львовской области поймали двух таких дельцов, привязали к столбу, а затем увели в военкомат.

"Решал" из Львовщины, которые помогали с пересечением границы, привязали к позорному столбу

"Они помогали с пересечениям границы мужчинам, которые не хотят воевать. Просто прийти на границу и предложить пограничнику взятку - слишком рискованно. И тот, и другой могут получить срок. Нужно знать, кому давать и когда. Поэтому услуги решал очень востребованы. С начала войны в приграничных селах - полно дорогих тачек из столицы, договариваются за пересечение за взятку. Приезжали сотрудники Генпрокуратуры, судов, нардепы - корочками махали", - рассказала нам жительница приграничного села Шегини, попросившая об анонимности.

Кстати, Генпрокурор Ирина Венедиктова в своем посте в Facebook подтвердила нашу информацию о том, что часть работников прокуратуры сбежали за границу во время войны.

"Скоро проведем "перекличку" личного состава и поймем, кто на местах, кто на войне. Также настало время сделать инвентаризацию хлама, который сбежал от своих соотечественников. Где вы, говнюки, нашли эти десятки тысяч долларов, которыми пытались подкупить пограничников, где? Хоть бы служебные удостоверения не показывали. Уж позорьтесь сами, зачем тень на всю прокуратуру бросать", - написала Венедиктова.

О том, что некоторые мужчины выезжают за границу за взятку, массово пищу и в соцсетях, также называя тарифы с большим разбросом - от 3 до 10 тысяч долларов.

"Пограничники берут от 5-7 тысяч долларов от мужчин 18-60 лет, чтоб они пересекли границу. С ними также следует поступить", - пишет львовянка Наталья Пидвирна, комментируя фото, где "решал" привязали к позорному столбу.

Другие просят совета в личку, как мужчине проехать за границу.

Еще есть схема, по словам нашего источника в СБУ, по которой некоторые мужчины делают липовые справки о том, что жена якобы без вести пропала во время бомбежки и едут с ребенком за границу. А через некоторое время жена приезжает к ним.

В погранслужбе западного региона в комментарии "Стране" заявили, что пограничники не пропускают мужчин 18-55 лет, и случаев взяток, уверяют они, не было. И говорят, чтобы все, кому что-либо известно о возможном подкупе их сотрудников, звонили на горячую линию госпогранслужбы.