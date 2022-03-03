В связи со чрезвычайной ситуацией беженцы из Украины получат право жить и работать в Европе в течение трех лет.

Об этом сообщает МВД Украины.

"ЕС предусматривает предоставление гражданам Украины право жить, работать, получать медицинскую помощь, жилье и образование немедленно на срок до одного года, без необходимости проходить длительные процедуры предоставления убежища. Если конфликт будет длиться дольше или беженцы не смогут безопасно вернуться, этот статус может быть продлен еще на два года", - говорится в сообщении.

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