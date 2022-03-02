Беженцам из Украины не нужно будет проходить процедуру предоставления убежища, они сразу получат защиту ЕС сроком до 3 лет.

Об этом сообщила в Twitter глава МВД Германии Нэнси Фезер.

"Помогаем быстро и без бюрократических проволочек. Беженцы из Украины не должны проходить процедуру предоставления убежища. Вы получаете немедленную защиту в ЕС на срок до трех лет. Мы заботимся о том, чтобы они быстро получили медицинскую страховку и доступ к рынку труда" - написала глава МВД.

Ранее мы писали, что из Украины в ЕС выехали уже более полумиллиона беженцев.

Также мы писали, как украинцы могут получить статус беженцев в странах ЕС.

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