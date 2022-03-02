В Украине пошел седьмой день войны с Россией.

Ночью стало известно, что российские войска заняли центр Херсона, а утром появились к юго-востоку от Харькова.

В самом Харькове продолжались ракетные удары, которые вчера унесли много жизней простых горожан и разрушили их дома.

Также сообщается о начале штурма в Мариуполе, который осажден российскими войсками.

В Киеве ночь прошла спокойно, попыток прорваться в город не было. Но накануне в столице крылатыми ракетами взорвали телецентр. Погибли пять мирных жителей.

То есть градус этой войны вчера резко возрос.

Сегодня должен состояться второй раунд переговоров Украины с Россией по прекращению огня.

Будем следить за событиями в этом обновляемом сюжете.

Что происходило на фронтах вчера - читайте здесь.

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"Страна" следит за событиями 1 марта в режиме онлайн.

2 марта

09.56 О чем сказал Зеленский в новом обращении.

О прокомментировал ракетный удар по аппаратной: "для любого нормального человека, который знает нашу историю, Бабий яр - особая часть Киева, место памяти о сотне тысяч людей, которых убили нацисты. Кем надо быть, чтобы сделать такое место мишенью для ракет?

Во время советской власти на костях построили телецентр, а еще - спорткомплекс, хозпостройки, сделали там парк, чтобы стереть настоящую историю Бабьего яра. Но за что его бомбили? Этот ракетный удар говорит о том, что для многих в России наш Киев - чужой. Они ничего не знают о нашей столице, истории, но у них есть приказ - стереть нас всех.

В первый день войны жестоко бомбили Умань, потом Бабий Яр, обращаюсь ко всем евреям мира - разве вы не видите, что происходит? Очень важно, чтобы сейчас миллионы евреев по всему миру не молчали, потому что в молчании рождается нацизм. Кричите об убийствах мирных людей, кричите об убийствах украинцев.

Этой ночью они продолжали бить по нашим городам, по мирным людям, жилым кварталам. Это не может объясняться ни одной человеческой причиной, ни одной божьей причиной, что же дальше, если уже Бабий Яр? Какие еще военные объекты угрожают России? Какие еще базы НАТО? Софиевский собор? Лавра? Андреевская церковь? О чем бы они не мечтали - черт с ними, с нами Бог".

Зеленский также назвал число погибших россиян на войне - почти 6 тысяч погибших российских военных без учета потерь за прошлую ночь.

09:53 В Киеве ночь прошла спокойно, с утра открылись магазины и аптеки, работает транспорт и гуманитарный штаб, сообщает КГГА.

09.38 Зеленский назвал число погибших россиян на войне - почти 6 тысяч погибших российских военных без учета потерь за прошлую ночь.

09.35 Херсон полностью оцеплен российскими военными, ночью были взрывы, выстрелы, горело здание СБУ, сообщает Херсонская ОГА.

09.29 Последствия вчерашнего налета на Житомир. Фото ГосЧС.

09.24 В Сумах был нанесён авиаудар по артиллерийскому училищу.

09.22 В Минобороны России сделали заявление по удару по аппаратной Киевской телевышки. Напомним, удар произошел днем, когда на улице были прохожие. Погибли 5 прохожих, еще 5 - получили травмы.

В Минобороны РФ заявили, что удар был нанесен "высокоточным оружием" и объяснили это целями "пресечения информационных атак против России"

О гибели мирных жителей, которые находились в это время на пешеходной зоне улицы Дорогожицкой, ничего не говорится, напротив, спикер Минобороны РФ заявил, что "разрушения жилых домов не допущено".

09.20 Сейчас на улицах Бучи. Пишут, что это разбитая российская техника.

09.12 Новое обращение Зеленского.

09.02 США закрывают небо для российских самолетов.

08.56 В Харьковской области за сутки погиб 21 человек, пострадали 112 – глава ОГА.

08:50 Харьков. В результате обстрелов горит крыша здания областного управления внутренних дел, жилые дома, существует угроза распространения пожара. На месте работают спасатели. Число пострадавших и разрушений уточняется. Об этом сообщает ГосЧС.

08:45 2 марта будут курсировать дизель-поезда в Польшу по маршруту Львов – Ковель – Ягодин – Хелм и обратно.

- Поезд № 7620/7621 Львов – Ковель – Ягодин – Хелм, сформированный из двух дизель-поездов, будет отправляться из Львова в 09:00;

- поезд № 7614/7615 Львов – Ковель – Ягодин – Хелм будет отправляться из Львова в 14:00.

Посадка в дизель-поезда будет проходить в порядке живой очереди. Предпочтение будет отдаваться женщинам, детям и пожилым людям.

08:32 Сводка по Донецкой области от главы ОГА.

По Мариуполю били всю ночь. Попали в роддом на Левобережье.

Над Марьинкой и Кураховым была слышна авиация, затем взрывы. Подробности устанавливаем.

Обстрелы идут в Очеретинской общине.

В Торецке ночью было относительно тихо, без потерь и разрушений. Частично восстановлено водоснабжение – в город поступает 2/3 необходимой потребности воды.



08:31 В Харькове попали в здание полиции.

08:28 Эвакуационные поезда из Днепра и Запорожья сегодня.

08:26 Мощный взрыв в Сумах.

08:25 Утром в Сумах был артобстрел. Сейчас уличные бои.

08:23 Транзит российского газа через Украину сохраняется на максимальном уровне. Об этом свидетельствуют данные операторов газотранспортных систем.

08:22 Из захваченного российскими войсками Мелитополя заметили след от ракеты в сторону Запорожья.



08:11 Очередной взрыв из Харькова.

08:10 Мариуполь. С утра под обстрел попал Левый берег, сообщает горсовет.

08.00 Ночные сообщения о том, что в Харькове в районе Военно-клинического центра высадился десант и завязался бой, пока не подтвердились.

07:56 Глава Сумской ОГА Дмитрий Живицкий сообщил, что трасса Кипти-Бачевск (часть трассы Киев-Москва) находится под контролем ВСУ и теробороны.

07:50 Американский автопроизводитель Ford Motor приостанавливает деятельность в России, говорится на сайте Ford.

07:47 Воздушная тревога в Пирятине, Миргороде и Сумах.

07:45 В Харькове сообщают, что из города началась эвакуация иностранных студентов.

07:38 Прилуки - воздушная тревога.

07:37 Киевская область - воздушная тревога.

07:33 Воздушная тревога в Киеве.

07:26 Уточненная информация о последствиях вчерашнего воздушного удара в Житомире.

По состоянию на 07:00 подтверждена гибель 2 человек, 16 получили травмы.

Спасены 12 человек, из них 6 детей, которых спасатели достали из подвалов полуразрушенных частных домов. Аварийно-спасательные работы продолжаются.

07:10 Сводка ВСУ по состоянию на 06:00.

Продолжается наступление на Киев, Харьков, юг Украины. Продолжается окружение в Сумской области. Предпринимаются попытки блокировать Мариуполь.

06:33 Украинские и российские телеграм-каналы сообщают о начале штурма Мариуполя.

Параллельно идут бои в удерживаемой ВСУ Волновахе.

06:05 Новая карта боевых действий в Украине от Института изучения войны (США):

- фиксируется соединение группировок противника под Мариуполем

- выход войск РФ на север от Николаева (неподалеку важная трасса из Кропивницкого)

- судя пока карте, на Житомирскую трассу россияне ещё не вышли

- на севере от Киева противник контролирует оба берега Днепра.

05:48 В Старом Самборе Львовской области тоже запретили сдавать жилье переселенцам без справки из военкомат.

05:31 Мэр Жолквы Олег Вольский запретил селить в городе мужчин без разрешения военкома.

Это касается как гостиниц, так и частного жилья.

Жолква находится во Львовской области, куда уехали многие жители Киева после начала военных действий.

05:00 Мэр Херсона Игорь Колыхаев заявил "Радио свобода", что россияне захватили вокзал и порт.

04:32 Байден пообещал оказать Украине помощи на один миллиард долларов.

04:17 В конце своей речи об Украине оговорился и назвал украинцев иранцами.

По его словам, Путин "никогда не завоюет сердца и души иранских людей".

По-английски слова iranian и ukrainian звучат и правда немного похоже.

04:00 Байден в эти минуты начинает свое первое послание Конгрессу США. Будет говорить о положении государства.