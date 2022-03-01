В результате ракетного удара по телебашни в Киеве никто из сотрудников не пострадал. Об этом заявил министр культуры и информполитики Украины Александр Ткаченко.

Однако в ГСЧС сообщают о пятерых погибших и пятерых раненых от российской ракеты. Вероятно, эти люди были прохожими.

Советник главы МВД Антон Геращенко опубликовал страшные кадры с места этого взрыва, на который видны как минимум пятеро погибших и не исключено, что среди них есть дети (опознать их по видео не удается, но очевидец заявляет, что судя по их расположению, они шли вместе и делает вывод, что это семья).

Также осколками посекло мужчину, его тело лежит поодаль, вероятно, также прохожий.

На двух автомобилях видны следы повреждений, автор видео предполагает, что водители выжили.

Напомним, из-за взрыва у телевышки в Киеве из эфира пропали центральные каналы, их работу уже восстанавливают. Также стало известно, что при ударе по телевышке под обстрел попала территория Бабьего Яра.

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