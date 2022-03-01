Во время вчерашних ракетных обстрелов Василькова, Белой Церкви и Калиновки погибли четверо мирных жителей. Еще пятеро - ранены.

Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры в Telegram-канале.

"Под процессуальным руководством органов прокуратуры Киевской области осуществляется досудебное расследование по фактам ракетных обстрелов населенных пунктов региона войсками РФ. Действия страны-агрессора квалифицированы как нарушение законов и обычаев войны (ст. 438 УК Украины)", - заявили в Офисе генпрокурора.

Также там добавили, что, по данным следствия, российские военнослужащие ведут массированный обстрел по жилым кварталам населенных пунктов Киевской области. В Офисе генпрокурора уточнили, что вечером 28 февраля ракеты РФ попали в пятиэтажное общежитие в Василькове и трехэтажное общежитие в Белой Церкви. Из-за обстрелов в селе Калиновка разрушены три жилых дома. На территории области также зафиксировано повреждение снарядом здания роддома.

"В результате обстрелов захватчиков разрушена инфраструктура городов, ранения получили пять мирных жителей, четверо погибли", - добавили в Генпрокуратуре.

Напомним, в Белом доме считают, что войска РФ введут блокаду Киева и будут добиваться капитуляции.

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