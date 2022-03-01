Начались шестые сутки войны, которую Россия начала против Украины.

Под огнем оказались практически все крупные города страны. В предместьях Киева идут жестокие бои, и туда прибывают все новые подкрепления россиян.

Харьков под перманентными обстрелами, крупные наступательные операции противника проводятся на Донбассе, где блокируют Мариуполь и окружили Волноваху.

В отдельных местах уже идет гуманитарная катастрофа - не только из-за обстрелов гражданской инфраструктуры, но и в силу нехватки продуктов, лекарств и бензина.

Решить вопрос переговорами пока не удалось. Хотя попытка такая вчера и предпринималась: в Беларуси встретились представители Украины и России, чтобы начать диалог о мире.

Но пока они лишь обменялись предложениями, договорившись о новой встрече в ближайшие дни.

Несмотря на переговоры, военные операции не прекращались. Также Запад продолжает оказывать помощь - как оружием, так и морально, заговорив о том, что Украину могут принять в Евросоюз.

"Страна" следит за событиями 1 марта в режиме онлайн. Что происходило на фронтах вчера - читайте здесь.

06:47 CNN дает новые инсайды по войне в Украине. По данным агентства, в Белом доме ждут, что россияне введут блокаду Киева. И таким образом будут добиваться капитуляции.

06:39 В Горловке утро начинается с обстрелов. Ранены двое гражданских на улице Дубинина, сообщают местные "власти".

06:32 Вопреки заявлениям Украины, Болгария говорит, что никаких военных самолетов Киеву не поставляла

"Болгария не принимала обязательство о поставке военной технике в Украину. Мы не принимали ангажемент об отправке самолетов", - заявил премьер-министр Кирилл Петков, которого цитирует "Радио Болгария".

Напомним, что власти Украины отчитались о получении 16 Миг-29 и 14 Су-25 из Болгарии. Однако в Софии, как видим, это отрицают.

05:53 Число беженцев из Украины в ЕС уже превысило полмиллиона, заявили в ООН.

05:32 Как сообщают херсонские паблики, в городе сейчас тишина, штурма нет.

05:04 Mastercard закрывает доступ некоторым российским банкам к своей сети. Список пока не публикуют.

04:32 Видео, как разбомбили воинскую часть в Ахтырке Сумской области.

04:26 Российская компания "Русал", принадлежащая Олегу Дерипаске, заявила о приостановке работы Николаевского глиноземного завода в Украине.

03:35 Болгария, Польша и Словакия передают Украине 70 самолётов Миг-29 и Су-25.

Как сообщается, взлетать они смогут с польских аэродромов, где их не достанут российские ракеты (Варшава - член НАТО).

03:12 Публикуются спутниковые снимки новой колонны российской техники, которая едет в сторону Киева.

Утверждается, что ее длина - 40 километров. Снимки опубликовало агентство Reuters.

02:55 Карта боевых действий на 28 февраля. Составитель - Институт изучений войны в США.

02:40 Госспецсвязи пишет, что наступление россиян в Херсоне пойдет в сторону трассы на Николаев (она близко к аэропорту) и кольца возле хладокомбината.

02:38 Карта наступления российской армии на Херсон.

02:32 В телеграм-каналах пишут, что россияне заняли аэропорт Херсона, который находится на северо-западной окраине города.

Также идут сообщения о том, что захвачен объект неподалеку - кладбище Геологов. Есть предположение, что сейчас может быть попытка штурма города.

О том, что на въездах в Херсон армия РФ установила блокпосты, еще пару часов назад писал мэр города Игорь Колыхаев.

02:06 Появилось видео некоего американца, который сейчас находится в Киеве и вышел в понедельник утром прогулялся по столице после комендантского часа.

Происходящее ему очень не нравится. Особенно его напрягает большое число людей, которым раздали оружие. Считает, что оружие зачастую получили преступники - отсюда мародёрства и ограбления.

Говорит, что это создаёт анархию.

Он боится не того, что его убьют русские или украинские военные, а что это сделают вооруженные гражданские.

01:58 В Харькове из-за ракетных ударов люди оказались под завалами

Спасатели делают все возможное и невозможное, чтобы их достать оттуда, – заявил мэр города Игорь Терехов.

01:48 Канонада в Херсоне.



01:47 Сводки украинского генштаба за день.

Из основного:

Вновь заявляется, что россияне собираются привлечь к боевым действиям в Украине армию Беларуси (такие слухи пошли уже вчера, но пока не подтвердились). Говорится о попытках наступления в Полесье на Киев. Десанта на Черноморском побережье в ближайшее время ВСУ не ждут из-за плохих погодных условий на море.

01:33 Российские войска патрулируют Бердянск.

01:31 Арабские страны сохраняют нейтралитет в российско-украинском кризисе, заявил помощник генерального секретаря Лиги арабских государств Хусам Заки.

"Арабские страны имеют дружеские отношения и с Украиной, и с Россией, - сказал Заки. - А друзьям тяжело видеть, как двое из них воюют друг с другом, и поэтому ЛАГ заняла позицию нейтралитета".

01:24 В Херсоне разрывы в районе аэропорта.

0:35 Судя по всему, чеченцы Кадырова не покинули Украину (как о том прошел на днях слух). Судя по всему, чеченцы Кадырова не покинули Украину (как о том прошел на днях слух).

Кадыров опубликовал видео с большой колонной военной техники (в том числе установками залпового огня), который комментировал кто-то на чеченском.

"Берегитесь нацики, азов, бандеровцы и особенно те шайтаны, которые сбежав от нас, не стесняясь обманываете украинский народ, говоря, что вы будете их защищать", - написал Кадыров.

0:17 Украинские операторы отключили связь россиянам, заблокировав доступ телефонов с российскими номерами к своим сетям, сообщает Госспецсвязи.

0:15 Зеленский записал новый ролик. В нем он сказал, что Россия пытается захватить Киев.

Насчёт переговоров с Россией он настроен пессимистично: "Пока у нас нет такого результата, который мы бы хотели получить. Когда делегация вернется, будем определяться, как переходить ко второму этапу".у.