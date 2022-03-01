Евросоюз уже начал рассматривать заявку Украины на членство. Документ официально передан представителю организации.

Об этом в Twitter написал глава украинской миссии при ЕС Всеволод Ченцов.

Он официально вручил документ представителю Франции Филиппу Леглиз-Коста. Франция сейчас возглавляет Совет Европы.

"Заявка зарегистрирована. Процедура рассмотрения начата", - заявил Ченцов.

Напомним, вчера Владимир Зеленский подписал заявку Украины на вступление в Европейский союз. Он призвал Евросоюз рассмотреть ее по новой спецпроцедуре.

Также мы писали о том, что президенты восьми стран Восточной Европы считают, что Украина заслужила немедленное вступление в Евросоюз.

Кроме того, сообщалось, что в МИД Германии заявляли, что вступить в Евросоюз за несколько месяцев нельзя.

Помимо этого, мы писали о том, что в Европарламенте могут уже 1 марта предоставить Украине статус кандидата в члены Евросоюза.