Европейский Союз в санкционном списке назвал Львов российским городом.

Так значится в графе с биографическими данными олигарха и совладельца "Альфа-банка" Михаила Фридмана.

В графе о личных данных указана дата рождения (21 апреля 1964 года) и место: "Львов, Российская Федерация".

Ранее "Страна" сообщала, что Евросоюз ввел санкции против российских чиновников, медиаперсон и бизнесменов. Кроме Фридмана в нем указаны главный исполнительный директор нефтегазовой компании "Роснефть" Игорь Сечин, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, писатель Захар Прилепин, олигарх Алишер Усманов, председатель совета директоров банковской группы "Альфа-банк" Петр Авен, директор вещания RT на русском языке Антон Красовский, ведущая Ольга Скабеева и другие.

Между тем 28 февраля, после первого раунда украино-российских переговоров в Белоруссии в Вашингтоне намекнули на возможность смягчения санкций против России. При этом а администрации Байдена назвали одно условие для такого свягчения.

"США могут обсудить с РФ смягчение санкций в случае начала деэскалационных шагов", - заявили в Белом доме.