Член Президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик заявил, что государство не будет присоединяться санкциям Запада против России.

"Мы останемся полностью нейтральными и не присоединимся ни к санкциям ЕС, ни кого-либо другого", - заявил он в эфире канала РТРС.

Также политик заверил, что Босния и Герцеговина сохранит нейтралитет и на фоне ситуации в Украине.

В нашем онлайне — что происходит в Украине сейчас, 28 февраля 2022 года. В телеграме "Политика Страны"— главные новости, карта боевых действий, фото и видео.

На границе с Беларусью сегодня проходят мирные переговоры. Оперативно сообщим все подробности.

Как украинцы эвакуируются в Европу — в нашем материале. Также мы выяснили, как война бьет по карманам граждан.

Аналитика — в блоге Олеси Медведевой "Ясно. Понятно" на ютубе.