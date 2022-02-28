В Харькове в результате сегодняшних обстрелов жилых районов погибли по меньшей мере 11 мирных жителей, десятки человек получили ранены.

Причем эта цифра не окончательная, заявил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов.

В частности, снаряд залетел в квартиру многоэтажного дома. Хозяйка квартиры получила ранения, которые стали для нее смертельными.

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