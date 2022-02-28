Идет пятый день войны России с Украиной.

Собрали главные события на фронтах - военных и политических - к этому часу.

Что происходит под Киевом

По данным Киевской областной администрации, наиболее опасными направлениями сейчас являются Житомирская трасса, агломерация Буча – Ирпень – Гостомель, а также территория возле Дымера в Вышгородском районе.

В Буче сожгли много военной техники.

А вот главная западная трасса от Киева прозвучала в сводках на приоритетном уровне впервые. То есть, слухи о том, что вчера россияне пытались занять ближайший ней поселок Макаров, оказались правдой.

На Макаров и сегодня двигалась военная техника со стороны Бородянки. Иными словами, трасса сейчас одна из главных целей противника.

Часть территории Полесья, а именно Иванковская община почти не контролируется властями.

"Захватчики продолжают накапливать множество войск и техники. Во всех районах Киевской области идет борьба с диверсионными группами", - написал сегодня губернатор Алексей Кулеба.

Достаточно интересное заявление с точки зрения того, какая ситуация вокруг столицы, сделало минобороны РФ. Там рассказали, что из Киева можно эвакуироваться на юг.

"Все находящиеся в городе мирные жители могут беспрепятственно покинуть столицу Украины по трассе Киев - Васильков. Данное направление открыто и безопасно", - заявили в Москве.

"Киев-Васильков" - такой трассы нет, но, видимо, речь идет о магистрали Киев-Одесса, недалеко от которой находится Васильков.

То есть остальные направления, с точки зрения российских военных, небезопасны и не открыты.

Если смотреть на карту боевых действий, составленную The Financial Times, то видно, что россияне действительно близко к Житомирской трассе на западе от Киева.

На востоке российские войска уже в районе Прилук. Это в 40 километрах от дороги Киев-Харьков на участке Пирятина, и в 70 километрах - на участке Яготина (то есть ближе к Борисполю).

С учетом ситуации в Чернигове и Полесье, вокруг которого идут бои, северное направление из Киева скорее всего закрыто для выезда.

Если же смотреть в целом на ситуацию вокруг Киева, то ясен план взять город в кольцо.

На аналогичных российских картах показано, что с востока войска РФ уже якобы подошли к Нежину и Згуровке (то есть продвинулись еще на 50-100 километров).

То есть наиболее логичное направление эвакуации - на запад, где россияне пока не высаживаются - сейчас находится под угрозой закрытия. Пока свободное восточное направление также скоро может стать ареной для военных операций. Видимо, в этой логике нужно рассматривать "совет" минобороны РФ эвакуироваться на юг.

Донбасс и остальные участки

На Донбассе продолжается наступление на подступах к Мариуполю. Город блокирован, сообщают в минобороны РФ. То есть, со стороны Бердянска уже подошли российские войска. Впрочем, украинская сторона угрозу блокады не подтверждает. Лишь говорит, что "Мариуполь будет держаться".

Находящаяся рядом в окружении "ДНР" Волноваха переживает гуманитарную катастрофу - идут обстрелы жилых районов, не еды и воды, разгромлена больница. По коридорам для эвакуации гражданского населения договоренностей не ведется.

В "ДНР" сообщают, что подходят ближе к Мариуполю.

На северном фланге Донбасса "ЛНР" продолжает поджимать территорию вокруг Северодонецка (по заявлению губернатора противник жестоко обстрелял город). По заявлениям "ЛНР", сегодня был взят город Счастье, который начали штурмовать 24 февраля.

У Харькова, Ахтырки, Николаева и Херсона идут позиционные бои, ведутся обстрелы.

Особенно жестокий обстрел был в Харькове - там накрыли жилые кварталы в Старой Салтовке.

Власти Харькова считают, что такие обстрелы могут стать прологом для наступления российской армии.

"Идут обстрелы жилмассивов. Только что был обстрел. У нас 15 раненых военных, 16 местных ранены, одна женщина погибла. Это предварительная информация, мы еще не понимаем, сколько погибших", - заявил мэр Харькова Игорь Терехов.

Позже власти сообщили об 11 погибших, уточнив, что это еще, увы, не окончательное число.

"Идут обстрелы Алексеевка, Салтовка, Павлово поле – это три микрорайона города, более 1 млн. жителей. Это страшно, бьют из артиллерии прямо по жилым домам. Счесть потери пока невозможно. Возможно, дальше пойдет наступление", - заявил замгубернатора Роман Семенуха.

Москва также заявляет, что захватила Энергодар и поставила под свой контроль Запорожскую АЭС. По поводу электростанции со стороны "Энергоатома" уже прозвучало заявление, что россиян там нет.

К чему все идет?

К моменту публикации этой статьи переговоры в Беларуси российской и украинской делегаций еще не закончились.

Тем временем конфликт с каждым днем все более ужесточается, и россияне все чаще начинают применять тяжелое вооружение при штурме городов. Гибнут мирные жители, остальные страдают от нехватки жизненно необходимых вещей.

Ужесточение войны совпадает с полным разрывом Запада и России. США и Европа, а также их союзники, обложили Москву исторически невиданным набором санкций, пытаясь выбросить ее из глобальной экономики, да и в других сферах ограничить.

Причем носит все это характер необратимый, что в свою очередь развязывает Москве руки на украинском направлении, где нажим только усиливается.

Сейчас видно, что направлений, где Россия пытается активно продвинуться, четыре:

Донбасс. Цель - выйти на границы областей. На то же работает и группировка, стоящая в районе Запорожья - она сможет бить в тыл ВСУ в Донецкой области.



Киев. Цель - окружение, полное или частичное, далее, возможно штурм (или предложение условий капитуляции без штурма).



Харьков. Здесь РФ пытается взять город сразу, даже без окружения.



Контроль над Херсоном и Николаевым, что позволит получить плацдарм для сухопутного броска на Одессу.

В тоже время, не исключено, что крупные города штурмом брать и не будут пытаться - не факт, что у России есть для этого достаточно сил. В таком случае может быть другая тактика - окружение их. А также перерезание коммуникаций по Украине. В таком случае, война может принять затяжной характер войны на истощение.

На истощение Украины - за счет человеческих жертв и экономической разрухи от войны.

На истощение России - за счет человеческих жертв и экономической разрухи от санкций.