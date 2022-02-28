В Чернигове в результате артобстрела вспыхнул гипермаркет "Эпицентр" на улице Шевченко и расположенные рядом жилые дома. Информацию подтвердила спикер ГУ ГСЧС в Черниговской области Ирина Щукина.

По состоянию на 12:20, понедельника, 28 февраля в течение 20 минут продолжается интенсивный обстрел Чернигова. В частности под огнем находились улицы Белова, Рокоссовского, Доценко, Пухова.

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