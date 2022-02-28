Советник министра внутренних дел Антон Геращенко опубликовал видео из Изюма Харьковской области после российского обстрела. На кадрах видно, что в результате обстрела поврежден жилой дом.

Также, по его словам, в ходе обстрела харьковского района Салтовка погибло два мирных жителя.

Напомним, по информации ВСУ, российские войска сегодня продолжили попытки войти в Киев, они были отбиты.

Также мы писали о том, что этой ночью ракета попала в жилой дом в центре Чернигова.

Кроме того, сообщалось, что в Харьковской области вблизи села Волохов Яр на трассе Изюм-Харьков российские военные обстреляли пассажирский автобус.

В нашем онлайне - что происходит в Украине сейчас, 28 февраля 2022 года. В телеграме "Политика Страны" - самые оперативные и главные новости, карта боевых действий, фото и видео.

Обстановка в предыдущий день и анализ - в блоге Олеси Медведевой "Ясно. Понятно" на ютубе.