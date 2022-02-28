В ночь с 27 на 28 февраля в жилой дом в центре Чернигова попала ракета. В результате пострадала женщина.

Об инциденте сообщает Госспецсвязи в Telegram-канале.

"02:45. В жилой дом в центре Чернигова попала ракета. Начался пожар, горят два нижних этажа", - сказано в сообщении.

Как сообщил спикер ГСЧС в области Александр Ивченко, в результате пожара пострадала одна женщина. По его словам, травмы у женщины незначительные, пожар ликвидирован, сообщает "Суспильне".

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