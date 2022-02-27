В воскресенье, 27 февраля, около 8 утра возле Мариуполя начались бои со стороны Волновахи из-за попытки прорыва врага.

Об этом сообщает корреспондент "Украина24"

В то же время в полку "Азов" сообщают, что украинским военным удается остановить противника. В плен взяты шесть человек.

Ранее в Харькове после ночных обстрелов зафиксирован прорыв шести машин военной техники России. Так, военная техника проехала по Алексеевке – микрорайону на севере города. Машины направились в сторону метро по улице Людвига Свободы. Предварительно установлено, что речь идет о грузовиках с пехотой и оружием, а также машинах сопровождения. В частности, местные жители заметили бронеавтомобили "Тигр".

Кроме того, харьковчане уже начали публиковать кадры передвигающейся и уничтоженной техники врага. В частности, сожгли бронемашину и грузовик.

На этой неделе Россия объявила "специальную военную операцию на Донбассе", после чего началась атака на города Украины российских военных на военных машинах с буквой Z.

В Киеве ввели комендантский час с субботы до понедельника. Власти заявляют, что все, кто окажутся на улице, считаются диверсантами. По ссылке — основные новости Киева.

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