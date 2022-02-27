В ночь на воскресенье, 27 февраля, в Харькове погибла женщина, жилой дом которой обстреляли войска Российской Федерации. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.

"26 февраля в 21:20 на номер 101 поступило сообщение о том, что в результате попадания вражеского артиллерийского боеприпаса в жилой 9-этажный дом по адресу: г. Харьков, ул. Бучмы, 40а, произошло разрушение несущей стены лестничной клетки", - говорится в сообщении.

Также спасатели уточнили, что по прибытию спасателей было обнаружено тело женщины. Еще 20 жителей дома эвакуировали.

Более того, похожая ситуация произошла сегодня утром в Буче – войска России обстреляли 9-этажный дом.

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