В результате обстрелов в Киевской области в селах Дымер и Демидов обесточены. А в некоторых населенных пунктах взрывы произошли вблизи от гражданских зданий. Об этом сообщает Telegram-канал "Политика страны".

"Дымер и село Демидов в Киевской области обесточено. Электричества нет. Возможно такая же ситуация и в близлежащих селах", - говорится в сообщении.

В то же время в Ворзеле из-за обстрелов был поврежден жилой дом.

"Выпустили ракету по этому жилому дому, который не находится в зоне боевых действий или возле объектов военной инфраструктуры. Совершено международное преступление. Не знаю пока, есть ли жертвы. Но судя по всему – ракета попала прямым попаданием", - сообщил адвокат Игорь Чудовский.

Россия объявила "специальную военную операцию на Донбассе". После этого началась атака украинской инфраструктуры на военных машинах с буквой Z. В Украине стартовала всеобщая мобилизация.

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